Norveç'te Eğitimde Yapay Zeka Kısıtlaması - Son Dakika
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Norveç'te Eğitimde Yapay Zeka Kısıtlaması

19.06.2026 20:49
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Norveç, 6-13 yaş grubundaki çocukların yapay zeka kullanımını yasaklıyor.

Norveç hükümeti, öğrencilerin öğrenme süreçlerinin olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla 6-13 yaş grubundaki çocukların eğitimde yapay zeka kullanımını büyük ölçüde kısıtlanacağını, 14-16 yaş arasındaki öğrencilerin ise bu araçlardan öğretmen gözetiminde yararlanabileceğini açıkladı.

Norveç, çocukların öğrenme süreçlerinin olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla ilkokul öğrencilerinin üretken yapay zeka araçlarını kullanmasını neredeyse tamamen yasaklamaya hazırlanıyor.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere, düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, hükümetin çocuklar ve gençlerin eğitim hayatında yapay zeka kullanımına yönelik yeni düzenlemeler üzerinde çalıştığını duyurdu. Stoere, "Okulda en önemli şey çocuklarımızın okumayı, yazmayı ve matematik yapmayı öğrenmesidir" dedi.

Norveç Başbakanı, yeni kuralların Ağustos ayının sonlarında başlayacak yeni eğitim-öğretim döneminde yürürlüğe gireceğini belirtti.

Kademeli yapay zeka kullanımı

Hükümet tarafından yayımlanan açıklamaya göre, genel kural olarak birinci sınıftan yedinci sınıfa kadar olan ve 6-13 yaş aralığındaki öğrencilerin yapay zeka araçlarını kullanmaması öngörülüyor. Ortaokul seviyesindeki 14-16 yaş grubundaki öğrenciler ise yapay zeka araçlarını öğretmenlerinin gözetiminde ve temkinli bir şekilde kullanabilecek.

Açıklamada, 17-19 yaş aralığındaki lise öğrencilerinin ise gelecekteki eğitim ve iş hayatlarına hazırlanabilmeleri için yapay zekayı uygun şekilde kullanmayı öğrenmeleri gerektiği belirtildi.

Ayrıca sınıflarda akıllı tablet kullanımına yönelen eğilimin tersine çevrilmesinin hedeflendiği belirtilerek, sınıflarda daha fazla kitap kullanımını finanse edecek bir yasa teklifinin de yakın gelecekte meclise sunulacağı duyuruldu.

Norveç, 2024'te sınıflarda akıllı telefon kullanımını yasaklamıştı

Eğitimdeki sınav sonuçlarında genel bir düşüşle karşı karşıya kalan Norveç hükümeti, 2024 yılında okullarda akıllı telefon kullanımını yasaklamış ve öğretmenlere sınıf disiplinini sağlamaları için daha fazla yetki vermişti.

Norveç'te sınıflarda bilgisayar kullanımı 1990'lı yıllarda yaygınlaşırken, 2010'lu yıllardan itibaren akıllı tabletlerin de eğitim sisteminde yer almaya başlamasıyla birlikte kitaplara ve el yazısına duyulan ihtiyaç azalmıştı.

Norveç hükümeti, geçtiğimiz Nisan ayında da çocukların 16 yaşına kadar sosyal medya kullanmasını yasaklamaya yönelik planlarını açıklamıştı. Söz konusu adım, gençlerin elektronik cihaz kullanımını azaltmayı amaçlayan ve Avustralya başta olmak üzere çeşitli ülkelerde de görülen eğilimin bir parçası olarak değerlendiriliyor. - OSLO

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Norveç'te Eğitimde Yapay Zeka Kısıtlaması - Son Dakika

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