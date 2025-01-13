Norveç'te İsrail-Filistin İçin Zirve - Son Dakika
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Politika

Norveç'te İsrail-Filistin İçin Zirve

Norveç, iki devletli çözüm için delegeleri ağırlayacak. Filistin Başbakanı da katılacak.

13.01.2025 15:53
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Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsrail- Filistin sorununa iki devletli çözüm bulmak üzere dünyanın dört bir yanından delegelerin Çarşamba günü ülkeye geleceğini açıkladı.

Norveç, geçtiğimiz yıl Filistin'i resmen tanımasının ardından barış için çalışmalarına devam ediyor. Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsrail-Filistin sorununa iki devletli çözüm bulmak üzere dünyanın dört bir yanından delegelerin Çarşamba günü ülkeye geleceğini açıkladı. Eide açıklamasında, "Savaşın sona ermesi için çalışmaya devam etmemiz gerekirken, aynı zamanda çatışmaya hem Filistinliler hem de İsrailliler için kendi geleceğini tayin, güvenlik ve adaleti garanti eden kalıcı bir çözüm için çalışmalıyız" dedi.

Toplantıya Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Başkanı Philippe Lazzarini ve Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Temsilcisi Tor Wennesland'ın katılması bekleniyor.

Norveç'te yapılacak olan toplantı, Eylül ayında New York'taki BM Genel Kurulu sırasında kuruluşu ilan edilen İki Devletli Çözümün Uygulanması için Küresel İttifak'ın üçüncü toplantısı olacak.

Küresel ittifakın ilk iki toplantısı Ekim ayında Suudi Arabistan'da ve geçen yıl Kasım ayında Brüksel'de yapılmıştı. - OSLO

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Norveç'te İsrail-Filistin İçin Zirve - Son Dakika

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