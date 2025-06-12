Noterlik Sayısı %94 Artarak 2385'e Çıktı - Son Dakika
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Politika

Noterlik Sayısı %94 Artarak 2385'e Çıktı

Noterlik Sayısı %94 Artarak 2385\'e Çıktı
12.06.2025 14:06
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Adalet Bakanı Tunç, noterlik sayısının 23 yılda %94 artışla 2385'e yükseldiğini açıkladı.

Türkiye Noterler Birliğinin 54. Olağan Kongresi'nde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Son 23 yılda bin 154 noterlik kurarak, 2002 yılında bin 231 olan noterlik sayısını yüzde 94 artışla 2 bin 385'e çıkardık" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Noterler Birliğinin 54. Olağan Kongresi'ne katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, noterlik müessesesinin hukuk devletinin omurgasını oluşturan temel kurumlardan biri olduğunu ifade etti.

Tunç konuşmasında şunları dile getirdi:

"Bu yönüyle noterlik önleyicidir, koruyucu hizmettir. İhtilaf daha doğmadan, barışı elinde tutan bilgedir. Ayrıca, noterler ihtilaf çıkması durumunda ise sağlam ve güvenli belgelerle çözümü kolaylaştırarak mahkemelerin yükünü hafifletir. Noterlik kurumunun temel özellikleri tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük ve güvenilirliktir. Noterlerin tek yönü, tek dayanağı hukuktur. Tarafsızlığı, onu bir taraf olmaktan değil, her iki tarafın da hakkını gözeten adil teraziden yana kılar. Noterler, sadece belge düzenleyen görevli değil, huzurun mimarı, adaletin yardımcısı, devletin güven elidir. Bu müessese ne kadar güçlü olursa, adalet o denli kolay tecelli eder, toplumsal barış o ölçüde kök salar."

Geçen yıl kurulan 40 noterlikle birlikte son 23 yılda bin 154 noterlik kurarak, 2002 yılında bin 231 olan noterlik sayısını yüzde 94 artışla 2 bin 385'e çıkardıkları bilgisini veren Adalet Bakanı Tunç, yeni kurulan noterliklerle vatandaşların noterlik hizmetini daha hızlı ve yerinde almalarını sağladıklarını dile getirdi.

Noterlik ücretlerinin kredi kartıyla ödenebildiğini hatırlatan Bakan Tunç, "Ödemeye dayalı sözleşmelerdeki para alışverişlerinde yaşanan birtakım aksaklıkların veya dolandırıcılık eylemlerinin önüne geçmiş olduk. Güvenli ödeme sistemiyle bugüne kadar 3 milyon 729 bin 554 işlem gerçekleştirilmiştir. 2024 yılında yaptığımız düzenlemeyle tüm ikinci el araç alım satımlarında güvenli ödeme sisteminin kullanılmasını zorunlu hale getirdik" dedi.

Bakan Tunç noterlerde parmak izi ve kimlik doğrulama sistemiyle dolandırıcılık ve sahtecilik olaylarının önüne geçmenin amaçlandığını belirtti. Noterlik işlemleri için e-Randevu sistemi kapsamında bugüne kadar 175 bin 292 randevu alındığı ifade eden Bakan Tunç, noterliklerce 4 milyon 701 bin veraset ilamı verildiğini aktardı.

Asıl hedeflerinin Noterlik Kanunu'nu yenilemek olduğunu söyleyen Tunç şunları kaydetti:

"Öncelikle Noterlik Kanunu'nu yenilemek en önemli hedefimiz. Hukuk fakültesi mezunlarının görev yapacağı noter yardımcılığı müessesesi sistemini de hayata geçireceğiz. Vasiyetnamenin açılması ve mirasçı atama belgesinin verilmesi gibi bazı çekişmesiz yargı işleri ile delil tespitinin noterlikler tarafından da yapılabilmesini sağlamayı hedefliyoruz. Delil tespitiyle ilgili daha önce de bir kanun teklifimiz vardı, bu yine hedeflerimiz arasında. Hukuki güvenliğin artırılması için belli miktarı aşan sözleşme ve işlemlerde noter onayı alınmasını teşvik edeceğiz. Noterler tarafından düzenlenen belgelerde karekod uygulamasına geçeceğiz. Kıymetli evrak ve banka protestolarının noterliklerde elektronik ortamda yapılmasına ilişkin düzenleme yapacağız. Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi ile noterlikler arasında entegrasyon sağlayacağız. Taşınmaz satış vaadi sözleşmelerinin noterliklerce tapu siciline şerh olarak işlenebilmesine imkan tanıyacağız."

Bakan Yılmaz Tunç, ayrıca noterlere yeşil pasaport verilmesi konusunda da çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini, yetki ve takdirin TBMM'de olduğunu ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Noterlik Sayısı %94 Artarak 2385'e Çıktı - Son Dakika

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