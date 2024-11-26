Nükleer Tehdit ve Dünya Savaşı Uyarısı

Politika

Avrupa Parlamentosu'ndaki "Egemen Ulusların Avrupası" grubu üyesi Petar Volgin, Ukrayna'da tırmanan gerginliğin nükleer tehdide ve III. Dünya Savaşı'na neden olabileceği uyarısında bulundu.

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) bugün Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya desteği ve Rusya ile Kuzey Kore arasında artan askeri işbirliğinin tartışıldığı oturumda konuşan "Egemen Ulusların Avrupası" grubu üyesi Bulgar parlamenter Petar Volgin, Ukrayna'ya sağlanan askeri desteğin savaşı uzatmanın yanı sıra dünyayı nükleer kıyametin eşiğine getirdiğini söyledi. Aşırı sağcı Volgin, "Bizi kimsenin görmediği Kuzey Kore askerleriyle korkutuyorlar fakat AB liderleri ve bazıları, yaklaşan III. Dünya Savaşı tehlikesini görmüyor" dedi.

Küresel savaş tehdidinin gerçekçi göründüğünü ileri süren Volgin, "Çünkü ABD'deki Demokrat Parti ve onun Avrupa'daki vasalları, Kiev'deki yetkililerin Rusya'ya karşı uzun menzilli füzeler kullanmasına izin verdiler" dedi.

ABD'deki mevcut yönetimin başkanlık seçimini kaybettiği için öfke içinde olduğunu ve Ukrayna'da barışı engellemek için her şeyi yaptığını ileri süren Volgin, "Bunu anlıyorum fakat Avrupa Birliği liderlerinin başsız süvariler gibi felakete doğru koşmalarını anlamıyorum. Zelenskiy'e uzun menzilli füzeler vermek dahil olmak üzere tüm adımların sadece Ukrayna'daki savaşı uzatmadığını, aynı zamanda bizi nükleer kıyametin eşiğine getirdiğini fark etmiyorlar. Maalesef bugün Avrupa, hiç şüphesiz onu yok edecek şeytanlar tarafından yönetiliyor" dedi.

"Ukrayna, gündemimizin en üst sırasında kalmaya devam edecek"

Oturumda konuşan Macaristan Avrupa İşleri Bakanı Janos Boca ise, Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısına saldırmaya devam ettiğini ve Avrupa'nın Ukrayna'nın kendini müdafaa hakkına destek olmaya devam edeceğini ifade etti. Boca, Ukrayna'daki savaşta Kuzey Kore askerlerinin dahlinin ise uluslararası hukukun ağır bir ihlali olduğunu söyledi. Boca, "Avrupa Birliği, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına verdikleri destek nedeniyle Belarus, İran ve Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlar da kabul etti. Çalışmalar ve yaptırımlar devam ediyor ve yaptırımların aşılmasını önlemeye yönelik yeni çözümler üzerinde de çalışılıyor. Ukrayna'ya desteğimizi sürdürme çabalarımız devam edecek. Ukrayna, siyasi gündemimizin ve diplomatik faaliyetlerimizin en üst sırasında kalmaya devam edecek" dedi.

"Toplam yardımımız 124 milyar euroya ulaştı"

Oturumda söz alan isimlerden Avrupa Komisyonu Adalet Komiseri Didier Reynders de Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya desteğinin devam etmesi gerektiğini savundu. Reynders, "Avrupa Birliği ve üye devletler tarafından Ukrayna ve halkına sağlanan toplam yardım, 124 milyar euroya ulaşmıştır. Ukrayna'ya Mali Yardım programı çerçevesinde yılsonuna kadar toplam finansmanın Ukrayna'nın en acil finansman ihtiyaçlarını desteklemek üzere 16 milyar euroyu aşması bekleniyor. Bu mekanizmanın ikinci ayağı olan Ukrayna Yatırım Çerçevesi, kritik inşaat projelerine yönelik yatırımları destekleyecek. Askeri destek kapsamında, yaklaşık 45,5 milyar euro seferber edildi ve bunun 6,1 euroluk kısmı, Avrupa Barış Fonu aracılığıyla sağlanmıştır" dedi. - STRASBOURG