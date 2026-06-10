Numan Kurtulmuş Çanakkale'de Anma Törenine Katılacak - Son Dakika
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Numan Kurtulmuş Çanakkale'de Anma Törenine Katılacak

10.06.2026 16:18
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çanakkale'de Gelibolu'nun fetih yıl dönümü etkinliğine katılacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çanakkale'de Türklerin Rumeli'ye geçişinin ve Gelibolu'nun fethinin 672'nci yıl dönümü kutlaması ile Gazi Süleyman Paşa'yı anma programına katılacak.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, 12 Haziran Cuma günü, Çanakkale'de düzenlenecek olan Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin ve Gelibolu'nun fethinin 672'nci yıl dönümü kutlaması ile Gazi Süleyman Paşa'yı anma programına katılacak. Kurtulmuş, tören kapsamında ilk olarak Lapseki'de bulunan Gazi Yakup Bey Türbesi'ni ziyaret edecek. Ardından Kurtulmuş ve beraberindekiler, Nusret Mayın Gemisi ile Lapseki'den Gelibolu'ya geçecek. Yaklaşık 1 saat sürecek geçişe, çeşitli deniz araçları da eşlik edecek.

Etkinlik kapsamında ayrıca, Jandarma Çelik Kanatlar Uçuş Ekibi gösteri sunacak, İHA ve SİHA uçuşları gerçekleştirilecek. Gelibolu'daki Atatürk Kültür Merkezi önünde saat 11.30'da düzenlenecek törende katılımcılara ve vatandaşlara hitap edecek olan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazi Süleyman Paşa Camisi'nde kılınacak cuma namazının ardından Bolayır köyündeki Gazi Süleyman Paşa Türbesi'ni ziyaret edecek. Buradaki programda Kur'an-ı Kerim okunacak ve dualarla Gazi Süleyman Paşa anılacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Numan Kurtulmuş Çanakkale'de Anma Törenine Katılacak - Son Dakika

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