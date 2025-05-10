TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çanakkale ve İstanbul'daki trafik kazalarında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Çanakkale Ezine'de ve İstanbul Beylikdüzü'nde meydana gelen elim trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Numan Kurtulmuş'dan Kazalar için Başsağlığı - Son Dakika
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