Numan Kurtulmuş İsviçre'ye Gidiyor - Son Dakika
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Politika

Numan Kurtulmuş İsviçre'ye Gidiyor

28.07.2025 12:09
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 6'ncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere İsviçre'ye gidecek.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 6'ncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansına katılmak üzere İsviçre'ye gidecek.

TBMM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre; Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, 29-31 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 6'ncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansına katılmak üzere İsviçre'ye gidecek. Parlamentolar Arası Birlik (PAB) tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenecek konferansta, 'Çalkantılı bir dünyada barış, adalet ve herkes için refah adına parlamenter iş birliği ve çok taraflılık', 'Kutuplaşma ve zorluklar döneminde kadınların ve gençlerin parlamentolara katılımı', 'Huzurlu bir gelecek için yenilik: Çalkantılı bir dünya için yeni çözümler üretmek', 'Dijital geleceğimizi şekillendirmede parlamentoların rolü ne olmalı?' başlıklarında paneller düzenlenecek. Kurtulmuş, konferansın açılış oturumunda katılımcılara hitap edecek ve ikili görüşmeler yapacak. PAB Başkanı Tulia Ackson ve PAB Genel Sekreteri Martin Chungong ile BM Cenevre Ofisi'nde bir araya gelecek olan Kurtulmuş, 152'nci PAB Genel Kurulu'nun Türkiye'de düzenlenmesine ilişkin Ackson ve Chungong ile imza törenini gerçekleştirecek. Kurtulmuş, ayrıca İsviçre'nin Zürih şehrinde de vatandaşlarla bir araya gelecek.

Kaynak: DHA

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