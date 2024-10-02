Öcalan'dan Kürt Sorunu Açıklaması

Politika

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, "Kürt sorunu çözülseydi şu an ülke bambaşka bir noktadaydı. Ülke Orta Doğu'ya model olurdu." dedi.

Öcalan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2015-2016 yıllarının AK Parti açısından önemli olduğunu, bu dönemde hükümetin çözüm sürecini ve Kürtlerle barışmayı bir tarafa bıraktığını ifade etti. Öcalan, yaklaşık 9 yıldır çözümsüzlükte ısrar edildiğini ve bunun hala sürdüğünü savundu.

Parlamentonun ne zaman bu soruna kulak vereceğini soran Öcalan, "AK Parti'nin 22 yıllık iktidarında yaptığı en önemli şeylerden biri Kürt meselesinin ülke kamuoyu tarafından tartışılmasının önünün açılmasıdır. Bu büyük bir adımdı, büyük bir başarıydı, maalesef sonuca gitmedi. Halbuki o dönemde Kürt sorunu çözülseydi şu an ülke bambaşka bir noktadaydı. Ülke Orta Doğu'ya model olurdu." diye konuştu.