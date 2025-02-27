Öcalan'dan PKK'ya Silah Bırakma Çağrısı - Son Dakika
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Politika

Öcalan'dan PKK'ya Silah Bırakma Çağrısı

Diyarbakır'da dev ekrandan takip edilen Öcalan'ın mesajı, PKK'ya silah bırakma çağrısını içeriyor.

27.02.2025 19:02
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Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısı Diyarbakır'da dev ekrandan takip edildi

DİYARBAKIR - İstanbul'da DEM Parti İmralı heyetinin okuduğu terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın mesajı, Diyarbakır'da Dağ Kapı Meydanı'nda kurulan dev ekrandan takip edildi.

Ahmet Türk, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, Cengiz Çiçek ve Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü elebaşı Öcalan ile 3'üncü görüşmeyi İmralı Adası'nda gerçekleştirdikten sonra İstanbul'da kameralar karşısına geçti.

Heyetin, Öcalan'dan PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı, Diyarbakır'da Dağ Kapı Meydanı'nda kurulan dev ekranda takip edildi.

Vatandaşlar, mesajın okunmasının ardından alandan sessizce ayrıldı.

Kaynak: İHA

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