"Öcalan\'dan Erkan Baş\'a Parti kur mesajı" iddiasına İmralı heyetinden yalanlama

Gazeteci Ruşen Çakır, köşe yazısında çok konuşulacak bir iddiayı gündeme getirdi. Terör örgütü PKK'nın cezaevindeki elebaşı Abdullah Öcalan'ın, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'a yeni bir parti kurulması yönünde mesaj ilettiği iddia edildi. Öcalan'ın isim olarak da, "Demokratik Cumhuriyet Partisi" ismini önerdiği iddia edildi.

ÖCALAN'LA İLGİLİ "PARTİ KURULMASI" İDDİASINA YALANLAMA

İddiaya DEM Parti İmralı heyetinden yalanlama geldi. Direkt "Erkan Baş" değinilmese de, son günlerde Öcalan'a atfedilen bazı görüşme notlarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Daha önce 14 Temmuz 2025'te yaptığımız açıklamada belirttiğimiz üzere, son günlerde sosyal medyada dolaşıma sokulan ve Sayın Abdullah Öcalan'a atfedilen bazı "görüşme notları" gerçeği yansıtmamaktadır.

"ÖCALAN'IN GÖRÜŞLERİ ÇARPITILMAKTADIR"

Bu notlar, orijinal halleriyle hiçbir bağ kurulmaksızın manipüle edilmekte, içeriklerine dışarıdan eklemeler yapılmakta ve özellikle bazı şahsiyetlere yönelik ifadeler iliştirilerek Sayın Öcalan'ın görüşleri çarpıtılmaktadır. Bu tür girişimlerin hem Sayın Öcalan'ı hem de çözüm ve diyalog zeminini yıpratmayı hedefleyen planlı bir çabanın parçası olduğunu çok iyi biliyoruz.

Bir kez daha vurgulamak isteriz ki; İmralı Heyetinden ya da Sayın Öcalan ile görüşen aile ve avukatlarından gelmeyen, resmi bir zemine dayanmayan hiçbir belge, not ya da bilgiye itibar edilmemelidir. Bu tür içeriklerin dolaşıma sokulması kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir operasyon niteliği taşımaktadır. Kamuoyunun bu tür provokatif girişimlere karşı duyarlı olmasını önemle rica ediyoruz."