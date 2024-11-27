Öcalan ile Görüşme İzni Yanlış Yorumlandı

Politika

Adalet Bakanlığı, DEM Parti eş başkanlarının Abdullah Öcalan ile görüşmek için yaptıkları başvuruya izin verildiği yönündeki bazı yorumların ve haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "DEM eş başkanlarının Abdullah Öcalan ile görüşmek için yaptıkları başvuruya izin verildiği yönündeki bazı yorumlar yapılıyor. Bu yorum ve haberler doğru değildir" denildi. - ANKARA