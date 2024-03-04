Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, meclis üyelerine teşekkür etti

Odunpazarı Belediyesinin 2024 yılı Mart Ayı Meclis Toplantısı 6'ncı birleşim 1'inci oturumunda konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Biz, burada bir kusur işlediysek affola. Birbirimize beş yıl boyunca kötü söz söylemedik, olumsuz davranışta bulunmadık. Ama ona rağmen yine de bir hak geçtiyse herkes hakkını helal etsin. Yeni dönemde mutlaka yeni seçilecek arkadaşlarla birlikte çalışırız, çalışmak isteriz" dedi.
Odunpazarı Belediyesi 2024 yılı Mart Ayı Meclis Toplantısı 6'ncı birleşim 1'inci oturumu, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt başkanlığında gerçekleştirildi. Odunpazarı Belediyesi'nin 2019-2024 döneminin son meclis toplantısı olma özelliği de taşıyan Meclis Toplantısı'nda Başkan Kurt, tüm meclis üyelerine teşekkür plaketi takdim etti.
"Demokrasiyi 5 yıl boyunca Odunpazarı Meclisi'nde uyguladık"
Başkan Kurt, 5 yıl boyunca Odunpazarı Meclisi'nde görev yapan meclis üyelerine teşekkür ederek, "Ben bu 5 yıl içinde sizlerle birlikte çalışmaktan büyük bir keyif aldım, memnuniyet duydum. 5 yıl özverili bir biçimde çalıştık. Eskişehir için, Odunpazarı için doğru işler yaptık. Doğru bildiklerimiz konusunda ısrarcı olduk. Bazı konularda tartışmalarımız da oldu, ikna olduk, eleştirilerden ders aldık. Doğru bir yöneticilik yapmaya çalıştık. Çalışanlarımızın tümü bu konuda bize destek oldu. Ben de onlara teşekkür ediyorum. Demokrasi uzlaşmak, demokrasi uzlaşarak tartışma rejimi. Bunu biz 5 yıl boyunca Odunpazarı Meclisi'nde uyguladık. Ufak tefek sıkıntılar yaşanmış olsa bile, barış içinde bir meclis çalışması yürüttük. Pek çok kararımızı oy birliğiyle aldık. Bu nedenle ben hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Helalleşmek iyidir. Biz, burada bir kusur işlediysek affola. Birbirimize beş yıl boyunca kötü söz söylemedik, olumsuz davranışta bulunmadık. Ama ona rağmen yine de bir hak geçtiyse herkes hakkını helal etsin. Yeni dönemde mutlaka yeni seçilecek arkadaşlarla birlikte çalışırız, çalışmak isteriz. Seçim sonuçları ne olursa olsun o da demokrasiyi ilgilendiren bir unsur. Buna Türkiye artık alıştı. Türkiye'yi bu demokratik ortamdan vazgeçirmek mümkün değil. Biz beş yılda bir olan yerel seçimlerin bir yenisini 31 Mart'ta gerçekleştireceğiz. Eskişehirliler doğru tercih yapacaktır, buna inanıyorum. Bütün siyasi partilere başarılar diliyorum. Seçimin barış içinde, demokratik ortamda ve uygar bir şekilde geçirilmesini diliyorum. Allah'a ısmarladık. Ellerinize sağlık, teşekkür ediyorum" dedi.
Meclis toplantısında bir adet gündem maddesi görüşüldü. Gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Politika › Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, meclis üyelerine teşekkür etti - Son Dakika
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