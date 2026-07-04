OECD İstanbul Merkezi Protokolü Onaylandı

Türkiye ile OECD arasında İstanbul Merkezi'nin kurulmasına ilişkin mutabakat zaptının yenilenmesine dair protokol, Cumhurbaşkanı kararıyla onaylandı.

10 Nisan 2025 tarihinde İstanbul'da imzalanan ve 7581 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Arasında OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Yenilenmesine İlişkin Protokol"ün onaylanması hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı. - ANKARA