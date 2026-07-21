Of'tan İspanya'ya 'Fahri Ofluluk' beratı - Son Dakika
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Of'tan İspanya'ya 'Fahri Ofluluk' beratı

Of\'tan İspanya\'ya \'Fahri Ofluluk\' beratı
21.07.2026 17:27  Güncelleme: 17:31
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Trabzon Of Belediye Başkanı, 2026 FIFA Dünya Kupası şampiyonu İspanya Milli Takımı ve Başbakan Pedro Sanchez'e Filistin'e destekleri nedeniyle fahri hemşehrilik beratı verilmesine karar verdi.

Trabzon'un Of ilçe Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, 2026 FIFA Dünya Kupası Şampiyonu İspanya Milli Takımı'nı kutlarken, Filistin halkının yaşadığı insani dram karşısında sergiledikleri duyarlı duruş nedeniyle İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile İspanya Milli Takımı teknik heyeti ve futbolcularına "Of İlçesi Fahri Hemşehrilik Beratı" verilmesine karar verdiklerini duyurdu.

Of Belediyesi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkan Salim Salih Sarıalioğlu, sporun yalnızca bir müsabaka olmadığını, aynı zamanda insanlığın ortak vicdanını yansıtan güçlü bir platform olduğunu vurgulayarak, İspanya'nın ortaya koyduğu insani duruşun dünya kamuoyu açısından örnek teşkil ettiğini söyledi.

2026 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan İspanya Milli Takımı'nı tebrik eden Başkan Sarıalioğlu, şampiyonluğun ötesinde Filistin konusunda ortaya konulan tavrın insanlık adına çok daha değerli olduğunu belirtti.

Filistin halkının yaşadığı insani dram karşısında sessiz kalmayan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile milli takım teknik heyeti ve futbolcularına teşekkür eden Başkan Sarıalioğlu, Of Belediyesi olarak anlamlı bir karar aldıklarını açıkladı.

Başkan Sarıalioğlu, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesinin (r) bendi kapsamında, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e "Of İlçesi Fahri Hemşehrilik Beratı" verilmesini uygun gördüklerini belirterek şunları söyledi:

"Bu karar herhangi bir siyasi değerlendirmeden öte; zulme karşı duran, adalet ve insanlık mücadelesi veren herkese duyduğumuz saygının bir ifadesidir. Sayın Pedro Sanchez'i, İspanya Milli Takımı'nın teknik heyetini ve futbolcularını Of halkı adına saygıyla selamlıyor, kendilerini en kısa sürede Of'umuzda ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağımızı ifade ediyorum" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Of'tan İspanya'ya 'Fahri Ofluluk' beratı - Son Dakika

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