''Oğlum'' dediği İmamoğlu için sessizliğini koruyan Akşener, iftar yemeğinde ortaya çıktı - Son Dakika
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Politika

''Oğlum'' dediği İmamoğlu için sessizliğini koruyan Akşener, iftar yemeğinde ortaya çıktı

\'\'Oğlum\'\' dediği İmamoğlu için sessizliğini koruyan Akşener, iftar yemeğinde ortaya çıktı

Daha önce ''Oğlum'' dediği Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklandığı ve görevinden uzaklaştırıldığı süreçteki sessizliğini koruyan eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir iftar yemeği organizasyonunda ortaya çıktı.

23.03.2025 23:58
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, dün 'terör' soruşturmasında serbest bırakılırken 'yolsuzluk' soruşturmasında ise tutuklandı. İmamoğlu, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden de uzaklaştırıldı.

AKŞENER'İN DİKKAT ÇEKEN SESSİZLİĞİ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu hem Saraçhane'ye hem de Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek İmamoğlu'na açık destek verirken, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Oğlum" dediği İmamoğlu ile ilgili yaşanan süreçte sessiz kalması dikkatleri çekti.

İFTAR YEMEĞİNDE ORTAYA ÇIKTI

İmamoğlu'nun tutuklandığı ve görevden uzaklaştırıldığı gün ise Akşener, bir iftar yemeği organizasyonunda görüntülendi. Akşener'in de yer aldığı organizasyona ilişkin kare İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Akburak, paylaşımına, "Kurucu liderimiz Sn. Meral Akşener ile birlikte kıymetli dostum Ahmet Arslan'ın iftar davetine katıldık. Ülkesini çok seven ve katma değer yaratan vatanperver insanlarla bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duydum. Var olsunlar." notunu düştü.

'Oğlum' dediği İmamoğlu için sessizliği koruyan Akşener, iftar yemeğinde ortaya çıktı

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Son Dakika Politika ''Oğlum'' dediği İmamoğlu için sessizliğini koruyan Akşener, iftar yemeğinde ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • VillaUmut:
    Bu akşam dünyanın en önemli şehirlerinden birinde, İstanbul’da 1 Milyon insan toplandı. Sizin haberciliğinizi skiyim. 318 386 Yanıtla
    263471+×÷:
    toplandı da ne poha yaradıniz la h.dük..tekfurumu alabildiniz Reisin elinden.. 193 108
    Kirker:
    villa umut hangi 1 milyon, gtnzden uydurmayın 172 71
    dkmbhr6zsq:
    toplandık da ne oldu örümcek kafalılar anlat bakalım ne oldu 120 59
  • AHMET YILMAZ:
    FETÖNÜN VE SARAYIN KANCUGU 204 123 Yanıtla
  • Sadettin Usta:
    ANLAYIN ARTIK TEK BAŞKAN MANSUR BAŞKAN 106 190 Yanıtla
    dkmbhr6zsq:
    o da kendini belli etti. hiç dahi çıkmayacaktı bu yolsuzlara belki ala oda bitti. 69 28
  • AHMET YILMAZ:
    Sarayin ve fetönün kanciği meroş 163 122 Yanıtla
  • savsat06*:
    Aman ortaya çıkmasın lazım değil. Sessiz kalması ülke için daha hayırlı 205 37 Yanıtla
    ihsan altun:
    bir zendabali olarak sana katılıyorum hemşerim 19 9
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