Öğrenciler Başkan Tosun'u sergilerine davet ettiler - Son Dakika
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Öğrenciler Başkan Tosun'u sergilerine davet ettiler

07.04.2022 19:29
Öğrenciler Başkan Tosun'u sergilerine davet ettiler

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Kent Konseyi tarafından düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler, Belediye Başkanı Tolga Tosun ' u açacakları sergiye davet ettiler.

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Kent Konseyi tarafından düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler, Belediye Başkanı Tolga Tosun ' u açacakları sergiye davet ettiler.

Bandırma Kent Konseyi'nin düzenlediği "Hayalimdeki Bandırma" isimli resim yarışmasında; ilkokul, orta okul, lise ve özel eğitim kategorilerinde dereceye giren öğrenciler, resimleri ile birlikte Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun'u ziyaret ettiler. Hayallerindeki Bandırma'yı anlatan genç ressamlar, 23 Nisan'da gerçekleştirecekleri resim sergisine Başkan Av. Tolga Tosun'u da davet ettiler. Öğrencilerin ziyaretinden memnun olduğunu belirten Başkan Tosun, öğrencilerin resimlerini tek tek inceleyerek, öğrencilerin açacakları sergiye katılacağının sözünü verdi. - BALIKESİR

Öğrenciler Başkan Tosun'u sergilerine davet ettiler

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Kent Konseyi, Tolga Tosun, Balıkesir, Okul, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Öğrenciler Başkan Tosun'u sergilerine davet ettiler - Son Dakika


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