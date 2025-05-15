Öğretmen Atamaları İçin Ek Kontenjan Talebi

İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, Milli Eğitim Bakanlığının, öğretmen atamaları için ek kontenjan açması gerektiğini söyledi.

Arslan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, öğretmen olmak için her yıl çok sayıda kişinin sınava girdiğini, ancak ayrılan kadrolar yeterli olmadığı için çoğu kişinin atanamadığını dile getirdi.

Bazı branşlardan örnekler veren Arslan, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği için 35 bin kişinin sınava girdiğini, 28 kişinin atanabildiğini aktardı.

Yüksel Arslan, "Öğretmen atanma politikasının mutlaka gözden geçirilmesi lazım. Adaletsizliğin ortadan kaldırılması lazım. Kontenjan ve atanma planlamasının şeffaf, adil ve ihtiyaç odaklı yapılması gerekir. Öğretmen adaylarımızın mağdur olmaması için Bakanlığın mutlaka ek kontenjan açması gerekir." ifadesini kullandı.