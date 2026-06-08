Oktay Estonya'da Resmi Temaslarda Bulundu - Son Dakika
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Oktay Estonya'da Resmi Temaslarda Bulundu

08.06.2026 12:12
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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Estonya'da Türkiye'nin ilişkilerini güçlendirdi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, "TBMM-Baltık Ülkeleri ( Estonya, Letonya, Litvanya) Parlamentoları Dışişleri Komisyonları 4'üncü Toplantısı" için gittiği Estonya'nın başkenti Tallin'de resmi temaslarda bulundu.

Oktay başkanlığındaki heyette AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören, CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ve MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir yer aldı.

Estonya'daki temaslarının ilk ayağında heyet, Türkiye'nin Tallin Büyükelçiliğinde verilen davete katıldı.

Büyükelçilikteki davetin ardından ziyaretlerine ilişkin açıklamada bulunan Oktay, Türkiye'nin Estonya ile her alanda son derece pozitif ilişkilerinin olduğunu dile getirdi.

Oktay, "(Estonya ile) 600 milyon doları aşan bir ticaret hacmimiz var ve aynı şekilde yine özellikle son 2 yılda savunma sanayisi alanında da yoğun ikili ilişkiler var. Özellikle kara araçlarıyla alakalı anlaşmalar imzalanmış durumda ama onun da ötesinde şimdi bir Türk firmasının, 300 milyon dolara yakın bir yatırımı söz konusu. Orada da nihai karar alındı, açıklandı da zaten, ARCA diye bir Türk firması. Dolayısıyla onun da (yatırım) bir an önce başlaması ve 2028'de tamamlanmasıyla ilgili çalışmalar var." diye konuştu.

Halihazırda iyi durumdaki Estonya ile ilişkilerini, parlamenter diplomasiyi güçlendirmek için yaptıkları ziyaret kapsamında pekiştirmek istediklerini vurgulayan Oktay, Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında transatlantikte yaşanan sorunlar nedeniyle Estonya'nın Türkiye'den beklentilerinin de yoğunlaştığını belirtti.

Estonya ziyaretinde NATO Zirvesi'nden beklentiler ele alınacak

Baltık ülkelerinin Rusya'dan kaynaklanan güvenlik endişesine ilişkin Oktay, Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya ile konuşabildiğine ve her iki tarafta da güven tesis ettiğine dikkati çekti.

Oktay, "Baltık ülkeleri, Avrupa Birliği (AB) ve ABD ile de rahat konuşabilen bir ülke olarak burada özellikle diplomasinin ön plana çıktığı, güvenlik endişelerinin, özellikle Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların çözümüyle daha da sağlıklı bir geleceğe taşınması noktasında Türkiye olarak üzerimize düşeni hem yapıyoruz hem de ilgili taraflarla da zaten bunu özellikle görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.

Estonya'daki görüşmelerde 7-8 Temmuz'da Türkiye'de yapılacak NATO Zirvesi'nden beklentilerin ele alınacağını söyleyen Oktay, şunları kaydetti:

"Uluslararası hukukun ve güvenin tamamen yok olduğu, krizlerin, çatışmaların yoğun olduğu bir dönemdeyiz. Böyle bir dönemde aslında bir anlamda da herkesin dile getirdiği uluslararası düzenin neredeyse artık yok olduğu bir boyuttayız. Burada da yeni bir dünya düzeninin arayışıyla alakalı Türkiye olarak da Dışişleri Komisyonu boyutunda bizler de gittiğimiz yerlerde aynı konuyu dile getiriyoruz. Yeni bir sistem kurulurken 'Bu yeni sistemin kutup başlarından birisi olma hedefi var.' diyoruz Türkiye'nin."

Dışişleri Komisyonu heyetinin Estonya Dışişleri Komisyonu ile heyetler arası görüşmeler yapması ve Estonya'nın "CyberExer" adlı siber güvenlik şirketini ziyaret etmesi bekleniyor.

Heyet, yarın düzenlenecek "Türkiye-Baltık Ülkeleri Parlamentoları Dışişleri Komisyonları 4'üncü Toplantısı"na katılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Oktay Estonya'da Resmi Temaslarda Bulundu - Son Dakika

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