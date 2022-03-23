Oktay, Nijer-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Marthe'yi kabul etti - Son Dakika
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Oktay, Nijer-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Marthe'yi kabul etti

23.03.2022 11:11
Oktay, Nijer-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Marthe'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nijer-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Daouda Mamadou Marthe ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nijer- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Daouda Mamadou Marthe ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik, siyasi ve kültürel konular ele alındı.

Görüşmede, Nijer'de müteahhitlik hizmeti veren Türk firmalarının çalışmaları, Türkiye'ye tahsis edilen tarım ve madencilik sektöründeki gelişmeler ile başkent Niamey'de bulunan Türk hastanesinin hizmetleri değerlendirildi.

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Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Oktay, Nijer-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Marthe'yi kabul etti - Son Dakika


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