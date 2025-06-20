Oktay, SETA Temsilcilerini Ağırladı

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) temsilcilerini kabul etti.
Oktay, SETA'nın Balkan ülkelerinden gelen temsilcilerini Meclis'te ağırladı.
Türkiye'nin, Balkan ülkeleriyle geçmişten gelen tarihi, politik ve ekonomik bağları olduğunu belirten Oktay, temsilcileri Meclis'te ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.
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