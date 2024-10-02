Okullarda Güvenlik ve Temizlik İhtiyacı

Politika

DEVA Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, okullarda temizlik personeli ihtiyacının yanı sıra güvenlik personeline de ihtiyaç olduğunu söyledi.

Kısacık, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, eğitimin hiçbir alanından tasarruf yapılamayacağını belirterek, her okulda en az bir güvenlik, okulun büyüklüğüne göre de en az iki temizlik görevlisinin istihdam edilmesi gerektiğini belirtti.

Okullarda güvenlik personeli olmadığı için velilerin çocuklarını özel okula göndermek zorunda kaldığını ifade eden Kısacık, "Özel okullarda eğitim daha iyi olduğu için değil, velilerin çoğu kapıda bir güvenlik görevlisi olduğu için çocuğunu özel okula gönderiyor. En azından çocuğunun gittiği okulda bahçeye, sınıfa ve katlara yabancı birinin giremeyeceğini biliyor." dedi.

DEVA'lı Kısacak, eğitimin herhangi bir alanından tasarruf edilmesinin ileriki dönemlerde çocuklar üzerinde büyük kayıplara sebep olabileceğini kaydederek, "Milli eğitim tasarruf edilecek en son noktadır. Çocuklarımıza elimizden gelen ne varsa fazlasını vermeliyiz. Onlar bizim geleceğimiz ve en değerli varlığımızdır. Bu bakımdan milli eğitimden tasarruf edenlerin niyetleri kirlidir." ifadesini kullandı.

Okullardaki bir başka sorunun da kitaplar olduğunu dile getiren Kısacık, öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığının kitaplarını yetersiz gördüğünü ve velilerden kaynak talebinde bulunduğunu söyledi. Bazı velilerin bu talepleri karşılayabildiğini, bazılarının ise maddi durumu nedeniyle karşılayamadığını aktaran Kısacık, bu durumu önlemek amacıyla hazırladıkları kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunacaklarını, tekliflerine destek istediklerini söyledi. Kısacık, okullara Bakanlığın denetiminde olmayan ve temin etmediği hiçbir kitabın girmemesini istedi.