Okuma Kültürü İçin Yeni İklim

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İstanbul'da bir üniversitede "Dijital Çağda Çocuk Edebiyatı ve Yeni Yaklaşımlar" temasıyla düzenlenen 2. Çocuk Edebiyatı Öğretmen Kongresi sona erdi. Programa Milli Eğitim Bakan Yusuf Tekin, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, şube müdürleri ve öğretmenler katıldı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin yapı taşlarını oluşturan eleştirel düşünme ve dijital yetkinlik becerileri, çocuk edebiyatının sunduğu yeni nesil anlatı imkanlarıyla birleşerek öğrencilerin sadece bilgiyi alan değil, bilgiyi sanatla harmanlayan yetkin bireyler olmasını destekleyen kongre, 2 gün boyunca devam etti. Programda bir konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakanlık tarafından hazırlanan programların önemine dikkat çekti. Öğretmenlerin organizasyonlarda önemli rol aldığını söyleyen Bakan Tekin, "İllerde öğretmen arkadaşlarımız için inanılmaz bir farklı ortam oluşturdu. Mesela profesyonel tiyatrocularla 'Ailem' diye bir dizi yaptık. Dizimizin senaryosunda öğretmen arkadaşlarımızın okullarda karşılaştıkları ve bir tiyatral desteğe ihtiyaç duydukları konuları dizi platformunda senaryolaştırarak taşıdık. Geçtiğimiz 18 Mart günü Çanakkale Zaferi ile ilgili olarak kaleme aldığımız tiyatro oyununda 600 kişilik bir ekip rol aldı. Bu 600 kişinin içerisinde yaklaşık 20 kişi profesyonel sanat tecrübesi olan sanatçılardı. Ama orkestra çukurundaki öğretmen arkadaşlarımızdan tiyatroda doğrudan rol alan öğretmenlerimize kadar yaklaşık 580 kişilik bir öğretmen grubuyla çalıştık" dedi.

Öğretmenlerle yapılan programların detaylarından bahseden Bakan Tekin, "Yine aynı öğretmen arkadaşlarımızla Tiyatro Akademisi kurduk. Türkiye'nin her tarafında öğretmen arkadaşlarımıza tiyatro kursları organize ediyoruz. Bu kapsamda da okullarda kitap tavsiye etmek konusunda öğrencilerimiz için biraz sorunlar var. Eski olan işte '1001 Temel Eser', '101 Temel Eser', '100 Temel Eser' ve benzeri isimlerle değişik zamanlarda yayınlanan eserlere baktık. Bunu seçsek, bunu niye seçmediniz olacak. Onu seçsek, içerisinden bir cümle buluyorlar, başlıyorlar eleştirmeye. Yayınevini eleştiriyorlar, bilmem ne. Baktık, dedik 'Böyle olmaz, öğretmen arkadaşlarımızla yapalım biz bu işleri. Türkçeyi, ana dilimizi kullanma becerilerini hem konuşarak hem yazarak geliştirebilmeleri açısından Türkçe ve Türk Dili Edebiyatı derslerinin hem içeriğini hem ölçme-değerlendirme yöntemlerini değiştirdik. Biz çocuklarımızın dijital bağımlılıktan uzak, keyifle okuyabilecekleri, okurken, okuduktan sonra arkadaşlarına keyifle tavsiye edebilecekleri, birbirlerinin arasında okuma kültürünü yaygınlaştıracakları bir iklim oluşturmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

