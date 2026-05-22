Okuma Kültürü İçin Yeni İklim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Okuma Kültürü İçin Yeni İklim

Okuma Kültürü İçin Yeni İklim
22.05.2026 17:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Tekin, çocuklar için dijital bağımlılıktan uzak bir okuma kültürü hedefliyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Biz çocuklarımızın dijital bağımlılıktan uzak, keyifle okuyabilecekleri, okurken, okuduktan sonra arkadaşlarına keyifle tavsiye edebilecekleri, birbirlerinin arasında okuma kültürünü yaygınlaştıracakları bir iklim oluşturmak istiyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İstanbul'da bir üniversitede "Dijital Çağda Çocuk Edebiyatı ve Yeni Yaklaşımlar" temasıyla düzenlenen 2. Çocuk Edebiyatı Öğretmen Kongresi sona erdi. Programa Milli Eğitim Bakan Yusuf Tekin, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, şube müdürleri ve öğretmenler katıldı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin yapı taşlarını oluşturan eleştirel düşünme ve dijital yetkinlik becerileri, çocuk edebiyatının sunduğu yeni nesil anlatı imkanlarıyla birleşerek öğrencilerin sadece bilgiyi alan değil, bilgiyi sanatla harmanlayan yetkin bireyler olmasını destekleyen kongre, 2 gün boyunca devam etti. Programda bir konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakanlık tarafından hazırlanan programların önemine dikkat çekti. Öğretmenlerin organizasyonlarda önemli rol aldığını söyleyen Bakan Tekin, "İllerde öğretmen arkadaşlarımız için inanılmaz bir farklı ortam oluşturdu. Mesela profesyonel tiyatrocularla 'Ailem' diye bir dizi yaptık. Dizimizin senaryosunda öğretmen arkadaşlarımızın okullarda karşılaştıkları ve bir tiyatral desteğe ihtiyaç duydukları konuları dizi platformunda senaryolaştırarak taşıdık. Geçtiğimiz 18 Mart günü Çanakkale Zaferi ile ilgili olarak kaleme aldığımız tiyatro oyununda 600 kişilik bir ekip rol aldı. Bu 600 kişinin içerisinde yaklaşık 20 kişi profesyonel sanat tecrübesi olan sanatçılardı. Ama orkestra çukurundaki öğretmen arkadaşlarımızdan tiyatroda doğrudan rol alan öğretmenlerimize kadar yaklaşık 580 kişilik bir öğretmen grubuyla çalıştık" dedi.

"Çocuklar arasında okuma kültürünü yaygınlaştıracakları bir iklim oluşturmak istiyoruz"

Öğretmenlerle yapılan programların detaylarından bahseden Bakan Tekin, "Yine aynı öğretmen arkadaşlarımızla Tiyatro Akademisi kurduk. Türkiye'nin her tarafında öğretmen arkadaşlarımıza tiyatro kursları organize ediyoruz. Bu kapsamda da okullarda kitap tavsiye etmek konusunda öğrencilerimiz için biraz sorunlar var. Eski olan işte '1001 Temel Eser', '101 Temel Eser', '100 Temel Eser' ve benzeri isimlerle değişik zamanlarda yayınlanan eserlere baktık. Bunu seçsek, bunu niye seçmediniz olacak. Onu seçsek, içerisinden bir cümle buluyorlar, başlıyorlar eleştirmeye. Yayınevini eleştiriyorlar, bilmem ne. Baktık, dedik 'Böyle olmaz, öğretmen arkadaşlarımızla yapalım biz bu işleri. Türkçeyi, ana dilimizi kullanma becerilerini hem konuşarak hem yazarak geliştirebilmeleri açısından Türkçe ve Türk Dili Edebiyatı derslerinin hem içeriğini hem ölçme-değerlendirme yöntemlerini değiştirdik. Biz çocuklarımızın dijital bağımlılıktan uzak, keyifle okuyabilecekleri, okurken, okuduktan sonra arkadaşlarına keyifle tavsiye edebilecekleri, birbirlerinin arasında okuma kültürünü yaygınlaştıracakları bir iklim oluşturmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Program sonrasında Bakan Tekin ve beraberindeki heyet toplu fotoğraf çektirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Politika, Etkinlik, Kültür, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Politika Okuma Kültürü İçin Yeni İklim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Mutlak butlan’ kararı dünya basınında 'Mutlak butlan' kararı dünya basınında
Kılıçdaroğlu’na ilk soğuk duş Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş’tan partiye seçim çağrısı Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş'tan partiye seçim çağrısı
Gazeteci Sinan Burhan’dan CHP’yi sallayacak iddialar: 10 belediye başkanı, 70 milletvekili Kılıçdaroğlu’na destek verecek Gazeteci Sinan Burhan'dan CHP'yi sallayacak iddialar: 10 belediye başkanı, 70 milletvekili Kılıçdaroğlu'na destek verecek
DEM Parti’den mutlak butlan kararına tepki: Sürece olan inançsızlığı büyütür DEM Parti'den mutlak butlan kararına tepki: Sürece olan inançsızlığı büyütür
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’ne ne zaman gidecek Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gidecek?

17:26
Fenerbahçe’den Final Four’a dakikalar kala zehir zemberek açıklama
Fenerbahçe'den Final Four'a dakikalar kala zehir zemberek açıklama
16:40
Ahmet Akın’a canlı yayında açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu ile devam edecek misiniz
Ahmet Akın'a canlı yayında açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu ile devam edecek misiniz?
16:05
Fener taraftarından “Mustafa Kemal’in askerleriyiz“ tezahüratı
Fener taraftarından "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" tezahüratı
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni müjde: Diyarbakır’da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
14:39
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu’na mahkeme kararını elden tebliğ etti
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti
14:37
Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak gözaltına alındı 2,5 milyon TL rüşvet iddiası
Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak gözaltına alındı! 2,5 milyon TL rüşvet iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 17:36:06. #7.13#
SON DAKİKA: Okuma Kültürü İçin Yeni İklim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.