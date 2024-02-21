Oltu Belediye Başkan Adayı Nazım Koşar Seçim Çalışmalarına Başladı

Politika

Oltu Belediye Başkan Adayı Nazım Koşar, seçim çalışmaları çerçevesinde sıkılmadık el ve konuşmadık vatandaş bırakmayacaklarını söyledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP)Oltu İlçe Başkanı Abdulrezak Aydemir ve BBP Oltu Belediye Başkan Adayı Nazım Koşar seçim çalışmalarına başladıklarını ifade ettiler. Oltu ilçesinin ekonomik ve sosyal hayatını daha dinamik hale getirebilmek, esnafa destek olmak ve halka daha iyi hizmet sunmak adına aday olduklarını ifade eden Nazım Koşar, "İlçe Başkanı Abdulrezak Aydemir ve partimizin kıymetli üyeleri, yöneticileriyle el ele vererek, birlikte ve birlik içinde olacağız. Gönüllere girecek, gönüllerde kalacağız. Bu anlamda kararlıyız ve yapacağız." dedi. - ERZURUM