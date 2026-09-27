Ömer Çelik, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan dedi

Ömer Çelik, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan dediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin açıklama yaptı. Çelik, adayın Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu belirterek 'Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dır' dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dır"
Kaynak: İHA
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