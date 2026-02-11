Ömer Çelik'ten CHP'ye Sert Eleştiri - Son Dakika
Ömer Çelik'ten CHP'ye Sert Eleştiri

11.02.2026 20:09
Ömer Çelik, CHP'nin bakanların yemin etmesini engellemeye çalışmasını demokrasiye saldırı olarak kınadı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP grubunun Adalet ve İçişleri bakanlarımızın Yüce Meclis'te yemin etmesini engellemeye çalışması, demokrasimize saldırıdır. Hükümetimizin üyelerine ve Yüce Meclis'e dönük bu saygısızlığı kınıyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sanal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "CHP grubunun Adalet ve İçişleri bakanlarımızın Yüce Meclis'te yemin etmesini engellemeye çalışması, demokrasimize saldırıdır. Hükümetimizin üyelerine ve Yüce Meclis'e dönük bu saygısızlığı kınıyoruz. Demokratik ilkeleri ve Meclis'in mehabetini korumak siyaset kurumunun tüm unsurlarının görevidir. Bugün CHP grubu tam tersi yönde hareket etmiştir. CHP'nin siyasi muhalefet ile demokrasi karşıtlığını birbirinden ayırması gerekir. CHP zihniyeti, siyasi muhalefet konusunda yetersizlikle maluldür. Demokrasi karşıtlığı ise bir CHP tabelası haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

