AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakikatin sesi olan tüm basın emekçilerimizin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Politika › Ömer Çelik'ten Gazeteciler Bayramı Kutlaması - Son Dakika
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