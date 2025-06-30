Ömer Çelik'ten Mizah Dergisine Tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bir mizah dergisi tarafından Peygamber Efendimize yapılan saygısızlığı lanetliyoruz. Bu yapılan çirkinliğin sanatla ya da fikir özgürlüğüyle ilgisi yoktur." ifadelerini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, karikatürün yayımlanmasına tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Bir mizah dergisi tarafından Peygamber Efendimize yapılan saygısızlığı lanetliyoruz. Bu yapılan çirkinliğin sanatla ya da fikir özgürlüğüyle ilgisi yoktur. Kutsallarımıza yapılan saygısızlık nefret suçudur ve lanetli bir eylemdir. Avrupa'daki faşistlerin kutsallarımıza dönük saygısızlığıyla nasıl mücadele ediyorsak, bu lanetli eylemlerle de öyle mücadele edeceğiz."