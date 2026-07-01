Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya Sert Tepki - Son Dakika
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Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya Sert Tepki

Ömer Çelik\'ten Netanyahu\'ya Sert Tepki
01.07.2026 14:58
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Çelik, Netanyahu'nun zihniyetini 'soykırım şebekesi' olarak nitelendirerek eleştirdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Netanyahu'nun başında olduğu 'soykırım şebekesi' bırakın insan haklarını, insana ve tüm insanlığa düşman bir zihniyettir. İnsanlık düşmanı bu yeni Nazilerin insan haklarından bahsetmesi söz konusu olamaz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail Dışişleri Bakanı Sa'ar, Cumhurbaşkanımızın, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ile görüşmesine insan hakları eleştirisi getirmiş. Siyasi ikiyüzlülükten de öte yüzsüzlüğün tam tanımıdır bu sözler. Netanyahu'nun başında olduğu 'soykırım şebekesi' bırakın insan haklarını, insana ve tüm insanlığa düşman bir zihniyettir. İnsanlık düşmanı bu yeni Nazilerin insan haklarından bahsetmesi söz konusu olamaz. Türkiye'de yıllarca en temel haklarından mahrum olanlar ve mazlum coğrafyalar, Cumhurbaşkanımızla insan haklarının yan yana yazıldığını çok iyi bilirler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Ömer Çelik, Orta Doğu, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya Sert Tepki - Son Dakika

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