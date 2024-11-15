Ömer Çelik: Türkiye Küresel Dış Politika İzliyor - Son Dakika
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Politika

Ömer Çelik: Türkiye Küresel Dış Politika İzliyor

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin dış politikası ve CHP'nin eleştirilerine değindi.

15.11.2024 19:12
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Türkiye dünyanın bütün platformlarında olmayı arzu eden bir dış politika yürütüyor"

"Biz küresel güneyiz diyen ülkeler barış istiyor, tek taraflı dayatmalara karşı çıkıyorlar"

"Dünyada iklim dengesini asıl bozanların hem bütçe hem de sorumluluk açısından öncü olmaları gerekir"

"Bu denetimler konusunda eleştiriler getirilip, hatta maalesef burada namussuzca bir siyasi talimat diyor sayın Özel. Hiç yakışık almayan sözdür"

"Ana muhalefetin genel başkanına yakışmayan bir dildir. Alelade, bayağı kavgada bile kullanılmayacak dildir"

"CHP'nin görüşünü anlamak için minimum 4 yere bakmanız gerekiyor"

ANKARA - AK Parti Sözcü Ömer Çelik, MYK sonrası açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik: Türkiye Küresel Dış Politika İzliyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ömer Çelik: Türkiye Küresel Dış Politika İzliyor - Son Dakika

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