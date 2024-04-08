Ömer Günel, Kuşadası Belediye Başkanı olarak ikinci kez seçildi - Son Dakika
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Politika

Ömer Günel, Kuşadası Belediye Başkanı olarak ikinci kez seçildi

Ömer Günel, Kuşadası Belediye Başkanı olarak ikinci kez seçildi

Kuşadası'nda yapılan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) aday olan Ömer Günel, ikinci kez Belediye Başkanı seçildi. Mazbata töreninde konuşan Günel, seçimin sağlıklı bir şekilde tamamlandığını belirtti.

08.04.2024 14:24  Güncelleme: 14:27
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Kuşadası'nda 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ikinci kez Belediye Başkanı seçilen Ömer Günel mazbatasını törenle aldı. Törende konuşan Başkan Ömer Günel, "Kuşadası bu seçimi kendisine yakıştığı gibi sağlıklı bir şekilde tamamladı" dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kuşadası'nda oyların yüzde 42,42'sini alan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP'den ikinci kez belediye başkanı seçildi. Başkan Ömer Günel için Kuşadası Adalet Sarayı'nda mazbata töreni düzenlendi. Törene Başkan Ömer Günel'in yanı sıra yeni seçilen CHP'li belediye meclis üyeleri ile çok sayıda partili katıldı. Mazbata töreni için Kuşadası Adalet Sarayı'na gelen Başkan Ömer Günel'i coşkulu bir kalabalık davul ve zurnalarla karşıladı. Başkan Ömer Günel ve meclis üyeleri mazbatalarını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Keziban Tülen Binici'den aldı.

Mazbata töreninde bir konuşma yapan Başkan Ömer Günel, "Ben en başta seçim sürecinin Kuşadası'nda demokratik bir ortamda geçmesini sağlayan tüm görevlilere teşekkür ediyorum. Kuşadası bu seçimi kendisine yakıştığı gibi sağlıklı bir şekilde tamamladı. Seçim yarışını da ben ve ekibim kazandığı için çok mutluyuz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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