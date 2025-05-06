Ömer İler, Sırrı Süreyya Önder için taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Ömer İler, Sırrı Süreyya Önder için taziye ziyaretinde bulundu

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler, vefat eden Sırrı Süreyya Önder için taziye düzenledi.

06.05.2025 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler, Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından DEM Parti İl Başkanlığı'nda kurulan taziyeye katıldı, baş sağlığı dileklerinde bulundu.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle 3 Mayıs günü tedavi gördüğü İstanbul'daki hastanede yaşamını yitiren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için DEM Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nda kurulan taziyeye ziyaretler sürüyor. AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler, beraberindeki parti yöneticileriyle birlikte Kayapınar ilçesindeki Gaziler semtinde bulunan DEM Parti İl Başkanlığı binasına gelerek, baş sağlığı dileklerinde bulundu. DEM Partililer tarafından karşılanan İler, Sırrı Süreyya Önder için Kur'an-ı Kerim okudu.

'SİLAHLARIN BİR AN ÖNCE GÖMÜLMESİ İÇİN VAR GÜCÜYLE MÜCADELE ETTİ'

İler, bazı ölümlerin etkilerinin ağır olduğunu belirterek, "O vefatlardan bir tanesi de hepimizi gerçekten derinden üzen, Sayın Başkanımızın, vekilimizin, Sırrı ağabeyimizin vefatıydı. Allah'ın kanunu değişmez. Değişme imkanı olsaydı buna en layık olan efendimiz olacaktı. Niye bizi daha fazla derinden üzdü? Çünkü daha önce de hem o güzel esprileriyle hem o güler yüzüyle herkes tarafından zaten sevilen bir insandı. Allah rahmet eylesin. Ama son zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koydukları iradeyle ve Sayın Bahçeli'nin deklare ettiği süreçle ilgili özellikle can-ı gönülden o çabalarına hepimiz şahit olduk. O barış çabalarına, silahların bir an önce gömülmesi için var gücüyle Sırrı ağabey mücadele etti, çaba gösterdi. Rabbim o çabalarını, o verdiği mücadeleyi amel-i salih olarak onunla beraber kabrinde ona arkadaş eylesin. Kabrini cennet bahçelerden bir bahçe eylesin" dedi.

'SIRRI AĞABEYİN ÇABASI GALİP GELECEK'

Sırrı Süreyya Önder'in diyalog sürecinde önemli bir isim olduğunu dile getiren İler, "Onun vefatını bizlere ders ve ibret almamıza vesile eylesin ve ondan sonra bıraktığı mirasa o güzel mirasa ki bir barış çabasıydı. Barış için silahlar silahsız süreç için mutlaka bir emek vermekti. Bu sefer Allah'ın izniyle 41 yıldır bu topraklarda maalesef kan vardı, gözyaşı vardı. Ama bu seferki irade şimdiden hepimizde çok güzel izler bıraktı. Hepimizde belli bir kanaatler oluştu. Bu şekilde Allah'ın izniyle neticelenmesi için hepimize de beklentiler oluşturdu. Sırrı Ağabeyin çabası galip gelecek, bekolar yenilecektir. Bu topraklarda artık şimdiki mevsimde olduğu gibi bahar rengarenk çiçekleriyle rengarenk güzelliğiyle hepimize daha huzurlu, daha mutlu, daha müreffeh bir dünya, bir ülke, bir Diyarbakır olarak yaşatacak" diye konuştu.

Haber ve Kamera: GıyasettinTETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR

Kaynak: DHA

Sırrı Süreyya Önder, Yerel Haberler, Diyarbakır, DEM Parti, AK Parti, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Ömer İler, Sırrı Süreyya Önder için taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı
Seviyeyi arşa çıkardı Genç adamdan sevgilisine unutulmaz evlilik teklifi Seviyeyi arşa çıkardı! Genç adamdan sevgilisine unutulmaz evlilik teklifi
EuroLeague devi, Guduric’i istiyor: Hayalimiz onu transfer etmek EuroLeague devi, Guduric'i istiyor: Hayalimiz onu transfer etmek
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten çarpıcı çıkış Terörsüz Türkiye için günler sayılıyor AK Parti Sözcüsü Çelik'ten çarpıcı çıkış! Terörsüz Türkiye için günler sayılıyor
Önce ateş açtılar, sonra darp edip kaçtılar Önce ateş açtılar, sonra darp edip kaçtılar
Trump’ın ’yabancı filmlere vergi’ kararı sonrası Hollywood hisseleri sert düşüş yaşadı Trump'ın 'yabancı filmlere vergi' kararı sonrası Hollywood hisseleri sert düşüş yaşadı
Mourinho’ya Rusya’dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti Mourinho'ya Rusya'dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti
Tanju Özcan: CHP bile iktidara gelebilir ama Ali Koç varken Fenerbahçe şampiyon olamaz Tanju Özcan: CHP bile iktidara gelebilir ama Ali Koç varken Fenerbahçe şampiyon olamaz
Saldırganı en iyi tanıyanlardan birisi: Bu yaratığı kim saldı dışarı Saldırganı en iyi tanıyanlardan birisi: Bu yaratığı kim saldı dışarı?
Pınar Gültekin cinayetinde Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar Pınar Gültekin cinayetinde Yargıtay'dan tartışma yaratacak karar
Üsküdar Belediyesi’nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 16:26:01. #7.13#
SON DAKİKA: Ömer İler, Sırrı Süreyya Önder için taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.