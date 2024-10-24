Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan ile görüştü - Son Dakika
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Politika

Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan ile görüştü

Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan ile görüştü

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, amcası Abdullah Öcalan ile aile olarak yıllar sonra ilk kez görüştüklerini duyurdu. En son 3 Mart 2020'de yüz yüze görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Ömer Öcalan, "Bir yasal hak olan rutin aile görüşünün, koşullar ne olursa olsun devam etmesini istiyoruz" dedi.

24.10.2024 08:53
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik çağrılarının ardından DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan dün İmralı'ya gitti.

Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Abdullah Öcalan ile en son yüz yüze yapılan görüşme 3 Mart 2020 tarihiydi. Biz aile olarak yıllar sonra 23 Ekim 2024 günü Sayın Öcalan ile görüşme gerçekleştirdik. Bir yasal hak olan rutin aile görüşünün, koşullar ne olursa olsun devam etmesini istiyoruz" ifadelerini kaydetti.

ABDULLAH ÖCALAN NE DEDİ?

Abdullah Öcalan ile Ömer Öcalan arasındaki görüşmenin sabah saat 11.00'de başladığı ve öğleden sonraya kadar sürdüğü kaydedildi. Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Abdulkadir Selvi, Abdullah Öcalan'ın görüşmede, "Tarihi sorumluluğumu yerine getirmeye hazırım. Örgüte silah bırakma çağrısı yapacağım" dediğini öne sürdü.

Öte yandan; DEM Parti kaynakları geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Ömer Öcalan'a izin verildiği veya görüşme yaptığı yönündeki haberleri yalanlanmış, "Beklentimiz tecridin kalkması, görüşmelerin olağan seyri içinde olmasıdır. DEM Parti olarak spekülasyonlara inanılmamasını rica ediyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

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Son Dakika Politika Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan ile görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Murat Çil:
    hastir pezevenk çocuk katilinin yeri mapus bile olamaz ne görüşünden bahsediyorsunuz bu nasıl devlet ki çocuk katiline cezaevinde kral gibi bakıyor yedigi önünde yemediği arkasında 136 33 Yanıtla
  • Balan Guler:
    ATATÜRKÇÜ GENCLER OLARAK BARIŞ İSTİYORUZ 39 94 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    Biri bana dürtsün uykudamıyım rüyadamıyım Allahım bu nasıl bir kabus... 95 29 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    İYİ UYKULAR GÜZEL ÜLKEM 47 21 Yanıtla
  • Kuzgun Türkoğlu:
    Silah bırakma çağrısı yapması için serbest bırakılıp Gazi Mecliste mi konuşması gerekiyormuş,Ülkücüyüm diye geçinen TÜRKÜCÜLERİN kime hizmet ettiğini zaman gösterecek,çakma ülkücünün ne açığı var acaba birilerinin düşüncelerinin haberciliğini yapıyor,yine bir BEKA sorunu mu var acep 36 13 Yanıtla
  • Türk Ak:
    İt havlar, kurt yer YÜCEL SARIMOLLAOGLU 21 27 Yanıtla
  • Kont Almasi:
    Şu adamı teslim almasak dağda şimdiye kadar 10 kere ölürdü... aldık şahsına ada tahsis ettik...krallar gibi bakıyoruz...25 sene oldu... anlayan beri gelsin.. 40 5 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    eee ne yapalım görüştüyse zil takıp oynayalimmı geçin bunları 19 23 Yanıtla
  • Ender seker:
    Bahçeliden selam söyleseydi 17 3 Yanıtla
  • Armi Larasen:
    Pasif siyaset modeli bir dünya nerede İbrahim Kalın saz çalmayı bıraksın önune baksın biz artık enişte te n ikinci haberi almaktan bıktık yada biz sivilere bıraksın 9 0 Yanıtla
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