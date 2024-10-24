Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan ile görüştü

Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik çağrılarının ardından DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan dün İmralı'ya gitti.

Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Abdullah Öcalan ile en son yüz yüze yapılan görüşme 3 Mart 2020 tarihiydi. Biz aile olarak yıllar sonra 23 Ekim 2024 günü Sayın Öcalan ile görüşme gerçekleştirdik. Bir yasal hak olan rutin aile görüşünün, koşullar ne olursa olsun devam etmesini istiyoruz" ifadelerini kaydetti.

ABDULLAH ÖCALAN NE DEDİ?

Abdullah Öcalan ile Ömer Öcalan arasındaki görüşmenin sabah saat 11.00'de başladığı ve öğleden sonraya kadar sürdüğü kaydedildi. Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Abdulkadir Selvi, Abdullah Öcalan'ın görüşmede, "Tarihi sorumluluğumu yerine getirmeye hazırım. Örgüte silah bırakma çağrısı yapacağım" dediğini öne sürdü.

Öte yandan; DEM Parti kaynakları geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Ömer Öcalan'a izin verildiği veya görüşme yaptığı yönündeki haberleri yalanlanmış, "Beklentimiz tecridin kalkması, görüşmelerin olağan seyri içinde olmasıdır. DEM Parti olarak spekülasyonlara inanılmamasını rica ediyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.