Ömer Selim Alan, Taşkömürü Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nü ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Ömer Selim Alan, Taşkömürü Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nü ziyaret etti

Ömer Selim Alan, Taşkömürü Üzülmez Müessese Müdürlüğü\'nü ziyaret etti

Cumhur İttifakı Zonguldak Belediye Başkan adayı ve Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Türkiye Taşkömürü Üzülmez Müessese Müdürlüğü çalışanlarını ziyaret etti. Alan, çalışanlardan destek istedi ve madencilerle bir araya geldi.

14.03.2024 12:41  Güncelleme: 12:45
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Cumhur İttifakı Zonguldak Belediye Başkan adayı ve Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Türkiye Taşkömürü Üzülmez Müessese Müdürlüğü çalışanlarını ziyaret etti.

Zonguldak Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Zonguldak Belediye Başkan adayı Dr. Ömer Selim Alan, 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi ziyaretlerini sürdürüyor. Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nü ziyaret eden Alan, burada kurum çalışanlarından destek istedi.

Belediyenin çalışmalarından memnun olduklarını ifade eden çalışanlar, Alan'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Asma-Dilaver İşletmesi'nde madencilerle bir araya gelen Başkan Alan, "Kıymetli maden işçisi kardeşlerimiz ile bir araya geldik. Yerin metrelerce altında alın teri ile çalışmakta olan maden işçilerimize kazasız belasız işler temenni ettik. Kurum çalışanlarımıza çalışmalarında kolaylıklar diledik. Allah kaza bela vermesin. Ayağınıza taş değmesin. Madenci feneri hiç sönmesin" diye konuştu.

Ziyaretlerde AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan katılırken partili yöneticiler de hazır bulundu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ömer Selim Alan, Taşkömürü Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nü ziyaret etti - Son Dakika

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