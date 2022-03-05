OMÜ'den Ukrayna'ya temizlik malzemesi yardımı - Son Dakika
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OMÜ'den Ukrayna'ya temizlik malzemesi yardımı

05.03.2022 10:34
OMÜ'den Ukrayna'ya temizlik malzemesi yardımı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Kampüs Kimya Tesisleri'nde üretilen temizlik ürünleri, Ukrayna Başkonsolosluğu'na ulaştırılmak üzere yetkililere teslim edildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen- Edebiyat Fakültesi Kampüs Kimya Tesisleri'nde üretilen temizlik ürünleri, Ukrayna Başkonsolosluğu'na ulaştırılmak üzere yetkililere teslim edildi.

Rusya'nın işgaline uğrayan Ukrayna'da insanların hijyen ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sunmak için Kampüs Kimya yetkililerince kolilenerek hazır hale getirilen dezenfektan, kolonya ve el sabunu İstanbul'daki Ukrayna Başkonsolosluğu'na teslimat için yola çıkacak.

"Mazlumun dini, milleti yoktur"

Yardımların tesliminde konuşan Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Kasap, "Bizim inancımıza göre mazlumun dini, milleti yoktur. Mazlum Hristiyan, Musevi, Budist de olsa mazlumdur. Zalim de Müslüman bile olsa zalimdir. Biz de Fakülte olarak mazlum Ukrayna halkına görevimizi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Ciro 1.5 milyon TL

Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yaklaşık 2 bin metrekare alanda "Kampüs Kimya" markasıyla kurulan üretim tesisinde farklı temizlik ve hijyen malzemesi üretiliyor. Tesis 1 yıl içerisinde 1,5 milyon TL ciro yaptı.

Tesislerde Kimya Bölümünden öğretim üyeleri, öğrenciler ve diğer çalışanlar tarafından üretilen kolonya, dezenfektan, deterjan, çamaşır suyu, yüzey temizleyici gibi 25 farklı çeşitte temizlik ürünü mevcut.

Elde edilen gelir, Üniversite'nin ihtiyaçları için kullanılıyor

1 yıl içerisinde 1,5 milyon TL ciro yapan Kampüs Kimya'da elde edilen gelir, Üniversitenin ihtiyaçları için harcanıyor. Kampüs Kimya ekonomik getirinin yanı sıra, öğrencilere staj imkanı da sunuyor. Pandemi döneminde staj yeri bulamayan öğrencilerin uğrak yeri olan Kampüs Kimya, üretimiyle dikkat çekmeye devam ediyor. - SAMSUN

OMÜ'den Ukrayna'ya temizlik malzemesi yardımı
OMÜ'den Ukrayna'ya temizlik malzemesi yardımı

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Edebiyat, Ukrayna, Kampüs, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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