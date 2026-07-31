Önder Sav’ın istifası sonrası Savcı Sayan’dan adak paylaşımı - Son Dakika
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Önder Sav’ın istifası sonrası Savcı Sayan’dan adak paylaşımı

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Ağrı eski Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP’nin eski yöneticilerinden Önder Sav’ın istifasının ardından, 18 yıl önce adadığı kurbanı kestiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Ağrı eski Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP'nin eski yöneticilerinden Önder Sav'ın istifasının ardından, 18 yıl önce adadığı kurbanı kestiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Ağrı eski Belediye Başkanı Savcı Sayan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski yöneticilerinden Önder Sav'ın istifasının ardından, 18 yıl önce adadığı kurbanı kestiğini açıkladı.

Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2008 yılında Allah'a bir adakta bulunduğunu belirterek, "CHP bir gün Önder Sav'dan kurtulursa bir kurban keseceğim" dediğini ifade etti.

Paylaşımında, Önder Sav'ın istifasını öğrendiğini belirten Sayan, "Böylece CHP, Önder Sav'dan kurtulmuş oldu. Ben de yıllar önce Allah'a verdiğim sözü yerine getirerek adağımı kestim. Rabbim kabul eylesin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Önder Sav’ın istifası sonrası Savcı Sayan’dan adak paylaşımı - Son Dakika

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