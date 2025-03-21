Orban\'dan Ukrayna\'nın AB\'ye Girişi Uyarısı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'nın hızlı bir süreç çerçevesinde Avrupa Birliği'ne (AB) alınmasına şiddetle karşı çıkarak, "Ukrayna'nın AB'ye üyeliği, birlik için ekonomik felaket olur" dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth'a verdiği röportajda Ukrayna'nın hızlı bir süreç dahilinde AB'ye alınmasına şiddetle karşı çıktı. Macaristan'ın Ukrayna'ya ilişkin politikasında AB içinde yalnız kaldığı fakat tıpkı daha önce göçmenlik konusunda olduğu gibi bu durumun da zamanla değişeceğini söyleyen Orban, "Eninde sonunda herkes, başka nedenlerle olmasa bile ekonomi açısından bunun farkına varacak. Ukrayna'nın AB'ye üyeliği, birlik için ekonomik felaket olur" dedi.

Orban, Ukrayna'nın AB'ye üyeliğinin birliğe maliyetinin çok büyük olacağını ve AB'nin böyle bir maliyeti karşılayacak finansal kaynağa sahip olmadığını söyledi. Orban, "Avrupa Komisyonu, bu amaçla AB ülkelerinin borçlanmasını öneriyor fakat durum, Covid-19 pandemisi sırasında ekonomiyi canlandırmak için kullanılan kredilerin yaklaşan faiz ödemeleri nedeniyle daha da karmaşık hale geliyor" diye konuştu.

"Üç yıldır Ukrayna'ya silah da para da göndermedik"

Yeni krediler alınmasının kötü bir fikir olduğunu ifade eden Orban, "Daha evvel alınan devasa bir kredinin geri ödemesi yaklaşıyor. 2027-28 yıllarında hem faiz hem anapara ödemeleri yapılacak. Hesaplamalara göre bu, AB bütçesinin yüzde 20'sini tüketecek" ifadelerini kullandı.

Brüksel'in Ukrayna'ya daha fazla mali ve askeri yardım çağrılarını da eleştiren Orban, Macaristan'ın kendi ulusal çıkarlarını korumak durumunda olduğunu belirterek, "Üç yıldır Ukrayna'ya silah da para da göndermedik" şeklinde konuştu.

"Herkes, bu savaşın kaybedildiğini görebiliyor"

AB'de Ukrayna'daki savaşın devam etmesine yönelik desteğin eskisi kadar güçlü olmadığını vurgulayan Macaristan Başbakanı, "Herkes, bu savaşın kaybedildiğini görebiliyor. Savaşa müdahil olmak, kötü bir karardı" dedi.

Macaristan, Ukrayna'ya ilişkin bildiriyi yine veto etti

Macaristan, dün AB üyesi 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının Brüksel'de bir araya geldiği zirvede Ukrayna'ya ilişkin bildiriyi bir kez daha veto etmişti. Veto edilen sonuç bildirisinde Ukrayna'nın AB'ye hızlandırılmış üyelik süreci ve milyarlarca euroluk askeri desteğe ilişkin ifadeler bulunuyordu. - BUDAPEŞTE