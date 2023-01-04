ORC gençlerin tercihini sordu! Siyasi partilerin sıralaması komple değişti - Son Dakika
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ORC gençlerin tercihini sordu! Siyasi partilerin sıralaması komple değişti

04.01.2023 16:29

ORC Araştırma tarafından Z kuşağı olarak tabir edilen gençlerle yapılan ankette Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yüzde 21.7 ile birinci parti oldu. İYİ Partinin yüzde 17.1'lik kesimin desteğini aldığı araştırmada AK Parti yüzde 13.9 ile üçüncü sırada yer aldı.

2023 yılının haziran ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde kulislerde hareketli günler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı'nın adayı olduğunu açıklarken, Millet İttifakı'nın adayı ise henüz belirsizliğini koruyor. Başta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm muhalefet liderleri ise aday gösterecekleri ismi, seçim tarihinin belli olmasından sonra açıklayacaklarını belirtiyor. Anket şirketleri ise hem isimler hem de partiler üzerinden çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

CHP İLK SIRADA YER ALDI

Son olarak ORC Araştırma, Z kuşağı olarak bilinen 2000 yılı ve sonrasında doğanlar arasında bir anket gerçekleştirdi. 22-27 Aralık tarihleri arasında 1550 kişi ile yapılan çalışmada Z kuşağı temsilcilerine "Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Anketten yüzde 21.7 ile CHP birinci çıktı.

İYİ PARTİ, AK PARTİ'Yİ GEÇTİ

Çalışmanın ikinci sırasında yüzde 17.4 ile İYİ Parti, üçüncü sırasında ise yüzde 13.9 ile AK Parti yer aldı. Kararsızların oranı ise yüzde 15.1 olarak belirlendi. Dördüncü sırada bulunan MHP yüzde 7.4 oy alırken, HDP ise yüzde 5.5 olarak kayıtlara geçti.

Partilerin oy oranları şu şekilde:

Z kuşağıyla anket yapıldı, sıralama komple değişti! İşte siyasi partilerin oy oranları
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Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika ORC gençlerin tercihini sordu! Siyasi partilerin sıralaması komple değişti - Son Dakika


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SON DAKİKA: ORC gençlerin tercihini sordu! Siyasi partilerin sıralaması komple değişti - Son Dakika
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