Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler Seçimleri Kazandı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı.
Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen seçimde vatandaşlar yaklaşık 500 bin oy kullanıldı. Kullanılan oyların yaklaşık 470 bini geçerli sayıldı.
Oy dağılımına göre Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, oyların yüzde 40'ını alarak Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. İYİ Parti'nin Adayı Enver Yılmaz da yüzde 36 oyda kaldı.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, seçim sonuçlarının ardından AK Parti Ordu İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada, "Bugün demokrasimiz çok önemli bir sınavı başarı ile atlattı ve bu seçimde halkımızın kazandığını görüyoruz. Bu seçimdeki bütün çalışmalarımızı çok güzel bir organizasyon ile herhangi bir problem olmadan, demokrasiye yakışır bir şekilde başarı ile bitirdik. Seçimler demokrasinin şölenleridir. Burada teşkilatımız ve halkımız ile beraber tüm partiler çok önemli bir sınav verdiler. Neticede demokrasimiz kazanmıştır" diye konuştu.
"Alçalmadan yükselmeye devam edeceğiz"
Bundan sonraki çalışmalarda hiç hız kesmeden yoğun bir şekilde devam edeceklerini kaydeden Güler, "Ordumuzun 19 ilçesi, 772 mahallesi ile birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ordu'da bütün negatif etkenlere rağmen alçalmadan yükselmeye devam edeceğiz. Burada tabi en büyük güzümüz Cumhurbaşkanımız olmak üzere onun bilge Başkan Devlet Bahçeli ile birlikte oluşturduğu Cumhur İttifakımızdır. İttifakımız tüm etkenleri ve çalışmalarıyla gönül köprüsünü halkımızda kurmuştur ve bundan dolayı büyük bir başarı kazanmıştır. Ordu'muz burada kazanmıştır, halkımız kazanmıştır, sınavını geçmiştir. Hiçbir zaman eğilmedik, hiçbir zaman da eğilmeyeceğiz, sadece Allah'ın huzurunda eğiliriz. Bundan dolayı da herkes gereken ders, bundan sonra da alacaktır" ifadelerine yer verdi.
"Bundan sonra hiç bir şey eskisi gibi olmayacaktır"
Bundan sonra yapacakları çalışmalarda daha önceki hazırladıkları program ve söz verdikleri tüm konularda tavizsiz bir şekilde çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Güler, "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İlimizde ekonomi başta olmak üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz, ayrıca da şehrimizin yaşam kalitesini yükselterek Ordumuzu Türkiye'nin ilk 10 yaşanılabilir kenti haline getireceğiz" şeklinde konuştu.
Coşkulu kutlamada
Öte yandan seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde kutlama yapıldı. Havai fişekler eşliğinde sevinç gösterilerinde bulunan partililer gece yarısına kadar seçim başarını kutladı. Kutlamalara AK Parti MKYK Üyesi Fahrettin Yahşi, AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer ve İbrahim Ufuk Kaynak, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, AK Parti Eski Milletvekili Şenel Yediyıldız, AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş, MHP Ordu İl Başkanı Mehmet Özçelik, partililer ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. - ORDU
Son Dakika › Politika › Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler Seçimleri Kazandı - Son Dakika
Açılan sandıkların tamamına göre yapılan sayımlara göre, Nesrullah Tanğlay 8 bin 900 oy alarak seçimleri önde tamamladı. DEM Parti adayı Mehmet Nezir Karabaş ise 8 bin 702 oy aldı. Açılan sandık oranı ise %100 olarak gerçekleşti.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Sırrı Söylemez 17 bin 685, AK Parti adayı Feyat Asya 10 bin 616 oy aldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Antalya'daki yerel seçimlerde saat 02.04 itibarıyla CHP Adayı Muhittin Böcek yüzde 49.24, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hakan Tütüncü yüzde 40.17 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Antalya'daki sandıkların yüzde 96,56'sı açıldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 02.02 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 49.83, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 37.65 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayım işlemleri devam ediyor. İzmir'de sandıkların yüzde 99.16'sı açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Cemil Tugay oyların yüzde 49.83'ünü, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 37.65'ini aldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ankara'daki yerel seçimlerde saat 02.00 itibarıyla CHP Adayı Mansur Yavaş yüzde 61.11, Cumhur İttifakı'nın Adayı Turgut Altınok yüzde 31.67 oy aldı. Oy sayım işlemleri devam ediyor.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Adana'daki yerel seçimlerde saat 02.07 itibarıyla CHP Adayı Zeydan Karalar yüzde 47.65, Cumhur İttifakı'nın Adayı Fatih Mehmet Kocaispir yüzde 38.09 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Adana'daki sandıkların yüzde 98,66'sı açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Zeydan Karalar oyların yüzde 47.65'ini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Fatih Mehmet Kocaispir ise yüzde 38.09'unu aldı.
CHP adayı Özlem Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Çerçioğlu 309 bin 942, AK Parti adayı Mustafa Savaş 221 bin 618 oy aldı. Özlem Çerçioğlu, 11 Ağustos 1968 tarihinde Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğdu ve eğitimini tamamladı. Çeşitli toplumsal projelerde görev alan Çerçioğlu, 22. ve 23. dönem CHP Aydın Milletvekili olarak da görev yaptı.
Sivas Belediye Başkanlığı seçimlerinde Büyük Birlik Partisi adayı Adem Uzun, kesin olmayan sonuçlara göre 72 bin 281 oy alarak seçimi kazandı. AK Parti adayı Hilmi Bilgin ise 49 bin 203 oyda kaldı. Adem Uzun, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi mezunu olan ve öğretim üyesi olarak görev yaptığı üniversiteden belediye başkan adaylığı nedeniyle ayrılan bir isimdir. Uzun, iyi derecede İngilizce bilen ve evli olan 2 çocuk babasıdır.
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