Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Görme Engellilerle Buluştu

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Farkındalık Haftası'nda Ordu Büyükşehir Belediyesi Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği üyeleri ile bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür Otağı'nda görme engelliler ve ailelerine yönelik bir etkinlik düzenledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'de, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk ve AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş ile davete katılan misafirleri yalnız bırakmadı. Masaları tek tek gezen Başkan Güler tüm misafirlerle sohbet etti.

Programda, görme engellilerin okuma ve yazmasına yardımcı olmak amacı ile kullanılan brail alfabesinin bulunduğu tablet ve bireylerin bağımsız hareketlerini sağlamak amacı ile kullanılan beyaz baston Büyükşehir Belediyesi tarafından tüm görme engellilere hediye edildi.

Programda konuşan Başkan Güler, Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak ve onları sosyal hayatın içerisine entegre etmek amacıyla yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken, daha mutlu bir Ordu inşası için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

"Mutlu bir Ordu"

Başkan Güler açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün bir arada olmamız için bu program bir vesile oldu. Bizlerin de 1 dakika sonra ne olacağımız belli değil bu nedenle aynı geleceği paylaşabiliriz. Bütün tesislerimiz, bütün imkanlarımız sizlerin. Her zaman burayı kullanabilirsiniz. Engelli araçlarımız var sizleri istediğiniz yere alıp götürebilirler. Sizler için yaptığımız plajlarımız ve parklarımız var. Cumhuriyet Mahallemizde dünyanın en iyi engelli plajı hangisiyse onu uygulamaya çalışıyoruz. Bundan sonra da Allah nasip ederse bu çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Melet ile Turnasuyu'nu birleştirerek sahile bisiklet yolu yapıyoruz. Sizler için de gezme yerleri olacak. Boztepe'de dağ kızağı yapıyoruz. Şartları oluşturarak ondan da istifade etmenizi sağlayacağız. Kısacası hayatı daha da güzelleştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Sizleri seviyoruz. Siz önerin beraber çalışmaları yapalım. Buradaki amacımız sizin hayatınızı güzelleştirmek, sizinle beraber mutlu bir Ordu'yu hep beraber oluşturmak." - ORDU