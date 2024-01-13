 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Görme Engellilerle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Görme Engellilerle Buluştu

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Beyaz Baston Görme Engelliler Farkındalık Haftası'nda Ordu Büyükşehir Belediyesi Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, görme engellilere brail alfabesi tabletleri ve beyaz bastonlar hediye edildi. Başkan Güler, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak ve onları sosyal hayata entegre etmek amacıyla yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken, daha mutlu bir Ordu için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Görme Engellilerle Buluştu
13.01.2024 - 11:21,
Abone Ol

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Farkındalık Haftası'nda Ordu Büyükşehir Belediyesi Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği üyeleri ile bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür Otağı'nda görme engelliler ve ailelerine yönelik bir etkinlik düzenledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'de, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk ve AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş ile davete katılan misafirleri yalnız bırakmadı. Masaları tek tek gezen Başkan Güler tüm misafirlerle sohbet etti.

Programda, görme engellilerin okuma ve yazmasına yardımcı olmak amacı ile kullanılan brail alfabesinin bulunduğu tablet ve bireylerin bağımsız hareketlerini sağlamak amacı ile kullanılan beyaz baston Büyükşehir Belediyesi tarafından tüm görme engellilere hediye edildi.

Programda konuşan Başkan Güler, Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak ve onları sosyal hayatın içerisine entegre etmek amacıyla yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken, daha mutlu bir Ordu inşası için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

"Mutlu bir Ordu"

Başkan Güler açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün bir arada olmamız için bu program bir vesile oldu. Bizlerin de 1 dakika sonra ne olacağımız belli değil bu nedenle aynı geleceği paylaşabiliriz. Bütün tesislerimiz, bütün imkanlarımız sizlerin. Her zaman burayı kullanabilirsiniz. Engelli araçlarımız var sizleri istediğiniz yere alıp götürebilirler. Sizler için yaptığımız plajlarımız ve parklarımız var. Cumhuriyet Mahallemizde dünyanın en iyi engelli plajı hangisiyse onu uygulamaya çalışıyoruz. Bundan sonra da Allah nasip ederse bu çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Melet ile Turnasuyu'nu birleştirerek sahile bisiklet yolu yapıyoruz. Sizler için de gezme yerleri olacak. Boztepe'de dağ kızağı yapıyoruz. Şartları oluşturarak ondan da istifade etmenizi sağlayacağız. Kısacası hayatı daha da güzelleştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Sizleri seviyoruz. Siz önerin beraber çalışmaları yapalım. Buradaki amacımız sizin hayatınızı güzelleştirmek, sizinle beraber mutlu bir Ordu'yu hep beraber oluşturmak." - ORDU

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Hilmi Güler, Ordu, Engelliler, Etkinlikler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Görme Engellilerle Buluştu - Son Dakika


12:25
Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı
12:20
Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak
12:08
Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı
12:01
Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi
11:48
Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır
11:12
Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti
11:11
Meriç Nehrinde 2 metrelik dev yayın balığı yakalandı Meriç Nehrinde 2 metrelik dev yayın balığı yakalandı
11:04
9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir 9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir

Son Dakika
12:25 Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı
12:20 Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak
12:08 Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı
12:01 Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi
11:48 Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır
11:12 Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti
11:11 Meriç Nehrinde 2 metrelik dev yayın balığı yakalandı
11:04 9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir
09:58 Babaannesi tarafından otobüste unutulan 6 yaşındaki çocuk son durakta fark edildi
09:45 MİT'ten nokta atışı operasyon! PKK'ye eleman temin eden terörist öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 12:59:57. #1.12#
SON DAKİKA: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Görme Engellilerle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement