Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler: "Çok şükür sağlığım yerinde"

Dün gece saatlerinde rahatsızlanarak Ordu'daki tedavisinin ardından İstanbul'a sevk edilen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in tedavisi devam ediyor. Başkan Güler sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Başkan Güler açıklamasında, "Çok şükür sağlığım yerinde. Bu süreçte arayan, soran, dualarıyla yanımızda olan tüm hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum. Tedavi sürecimizi en kısa sürede tamamlayarak görevimizin başına inşallah döneceğiz. Ordu'muz için yapacak daha çok işimiz, yürüyecek daha çok yolumuz var. İnşallah çok yakında yeniden sahada, sizlerle omuz omuza olacağız" ifadelerine yer verdi.

