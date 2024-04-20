Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Yeni Döneme Başladı

Politika

Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi, yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yeni dönemin ilk mesajlarını veren Başkan Güler, "Fazla konuşmayacağız az laf çok iş yapacağız. Hep birlikte uyum içinde çalışacağız" dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk toplantısını Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in Başkanlığında gerçekleştirdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan toplantının açılış konuşmasını yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yeni dönemin hayırlı olmasını temennisinde bulunarak, bir kez daha başkan seçilmenin onurunu kendisine yaşattıklarını için Ordu halkına teşekkürlerini sundu.

"Güzel bir demokrasi örneği verildi"

Yargı denetiminde yapılan seçim neticesinde güzel bir demokrasi örneğinin Ordu'da verildiğini belirten Başkan Güler konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün nasip oldu, güzel bir seçimden sonra gayretlerinizle demokrasi örneği veren Ordu'muz burada Büyükşehir Belediyemizin meclisini sizlerin de katılımıyla gerçekleştiriyoruz. Bu onuru ve güzellikleri bizlere nasip eden halkımıza teşekkür ediyorum. Yargı denetiminde yapılan seçimler neticesinde kimsenin burnu kanamadan güzel bir demokrasi örneği verildi. Ordu'yu sizin değerli katkılarınızla buradan yöneteceğiz."

"Ayrımız, gayrımız yok, uyum içinde çalışacağız"

Önümüzdeki 5 yıllık süre boyunca ayrım yapmaksızın Ordu'yu yaşanılabilir bir kent olma yolunda birlikte hazırlayacaklarını da ifade eden Başkan Güler, tüm imkanlarını Ordu için kullanacağını söyledi.

Başkan Güler şöyle konuştu:

"Çok kıymetli Valimiz ve sizlerle; demokrasinin uygulamalı olarak en iyi şekilde çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Bu dönemde önemli olan iki ilkeye oldukça dikkat edeceğiz. Bunlardan birisi fırsat eşitliği. Yatırımların daha az yapıldığı ilçelerimiz var buralara biraz daha ağırlık vereceğiz. İkincisi ise uyum içinde çeşitlilik, herkes burada fikrini demokratik bir şekilde belirtecek. Ayrımız gayrımız yok. Yine yeni bir kavram da kendi kendine yeten bir şehir olsun istiyoruz. Tüm imkanlarını ile Ordu'yu ekonomik olarak büyüteceğiz"

"Az laf çok iş yapacağız"

Yeni dönemde yapacakları yatırımları iki ana başlık altında toplandıklarının altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, şöyle konuştu:

"Bu dönemde çalışmalarımızı iki ana gruba ayırdık. Bunlardan bir tanesi yaşam kalitesi açısından şehircilik. Yani yol, su gibi belediyecilik faaliyetleri. İkincisi de şehir ekonomisi. Üreten bir Ordu olsun istiyoruz. Denizi, tarımı, çevreyi yeterince kullanmamız lazım. Burası yaşanılabilir ilk 10 şehir arasına girebilir. Bunun dışında afete dirençli kentler kapsamında Ordu'yu afete dirençli kent yapacağız. Heyelanımız, selimiz oluyor. Yine deprem konusunda sahillerden başlayarak bütün binalarımızı taramaya başladık. Bunları ele almamız lazım. İmkanlarımız ve güçlü bağlantılarımız var. Sizlerin de katkılarıyla yaşanılabilir bir kent yapacağız. Yine liman kenti olarak da Rusya- Ukrayna savaşından sonra burası bir lojistik merkezi olsun istiyorum. Bunun için sadece klasik belediyecilik faaliyetleri ilgili değil bunu zaten yapacağız, Ordu'nun kalkınması açısından lojistik bir merkez olmasını sağlayacağız. Hem Karadeniz- Akdeniz yolu hem Akkuş-Niksar yolu çalışmaları ile imkanları birlikte gerçekleştireceğiz. Ordu'yu ülke ekonomisini yürütür gibi sizlerle demokratik kurallara göre yöneteceğiz. Fazla konuşmayacağız az laf çok iş yapacağız. Herkes bizim nazarımızda huzur içinde çalışsın. Hiçbir ayrımız gayrımız yok. Çalışmalarımızı inşallah birlikte yapacağız. Önümüzde güzel bir dönem var. 2019 yılında başlarken pandemiyi düşünmemiştik. Depremi düşünmemiştik. Baktığınızda 2-2,5 yıl çalıştık. İnşallah güzel bir dönemi birlikte gerçekleştireceğiz."

Başkan Vekili, Katip ve Encümen Üyeleri belli oldu

Açılış konuşmasının ardından gerçekleştirilen meclis toplantısında gizli oylama ile meclis başkanvekilleri, katip üyeler ve encümen üyesi seçimi yapıldı. Yapılan oylama neticesinde 1. Başkan Vekilliğine Celal Tezcan, 2. Başkanvekili Hüseyin İnanır seçildi.

Asil 2. Divan Katip Üyeliğine ise Neşe Akgül Tiyaloğlu ve Macit Çoşgun seçilirken yedek katip üyeleri ise Hasan Baday ve Tuncay Uzunçakmak oldu.

Yine Encümen Üyeliklerine ise Celal Tezcan, Aşkın Baş, Hüseyin Hakkı Serdar, Halil Çetinkaya ve Neşe Akgül Tiyaloğlu seçildi. - ORDU