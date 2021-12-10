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Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden Kılıçdaroğlu'na yanıt: "Fındığın bundan haberi var mı?" - Son Dakika

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden Kılıçdaroğlu'na yanıt: "Fındığın bundan haberi var mı?"

10.12.2021 10:07
Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden Kılıçdaroğlu'na yanıt: "Fındığın bundan haberi var mı?"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa programında "Fındığın yüzde 42'sini tek başına Şanlıurfa üretir" sözleri, Türkiye'de en fazla fındığın üretildiği Ordu'da tebessümle karşılandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa programında "Fındığın yüzde 42'sini tek başına Şanlıurfa üretir" sözleri, Türkiye'de en fazla fındığın üretildiği Ordu'da tebessümle karşılandı.

Daha önce Çorum'u ülke olarak nitelendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez Şanlıurfa'da yaptığı açıklamada Türkiye fındık üretiminin yüzde 42'sinin Şanlıurfa'da üretildiğini ileri sürdü.

Kılıçdaroğlu'nun hiç fındık üretimi olmayan Şanlıurfa'da üretim yapıldığını söylemesi Türkiye'de en fazla fındığın üretildiği Ordu'dan cevap gecikmedi.

Ordu Büyükşehir Belediyenin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kılıçdaroğlu'nun sözlerini karşılık "Peki bundan fındığın haberi var mı?" sözleri yer aldı.

Paylaşımda ayrıca Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin yer aldığı video alıntılandı. - ORDU

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden Kılıçdaroğlu'na yanıt: Fındığın bundan haberi var mı?

Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa, Türkiye, Ordu, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden Kılıçdaroğlu'na yanıt: 'Fındığın bundan haberi var mı?' - Son Dakika


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