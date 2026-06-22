Organize Suçlarla Mücadele Genelgesi Gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Organize Suçlarla Mücadele Genelgesi Gönderildi

22.06.2026 18:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Gürlek, 175 Ağır Ceza Mahkemesi'ne organize suçlarla mücadele genelgesi yolladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 81 ildeki 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı'na "Organize Suçlarla Mücadele" konulu genelge gönderildiğini bildirdi.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Organize Suç Örgütleri ile Mücadele" konulu genelgenin 81 ildeki 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı'na gönderildiğini belirtti. Genelgeyle şehirlerde yapılanan, gençleri ve çocukları istismar eden, sosyal medya üzerinden suç propagandası yapan, haraç, tehdit, yağma ve silahlı eylemlerle vatandaşları hedef alan suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı ve etkin yürütülmesinin amaçlandığını belirten Gürlek, soruşturmaların örgütlü suçlar konusunda uzmanlaşmış cumhuriyet savcıları tarafından yürütüleceğini, gerekli durumlarda birden fazla savcının görevlendirileceğini ifade etti. Suç örgütlerinin yalnızca sokaktaki üyeleriyle değil, yöneticileri, azmettiricileri, finans kaynakları ve suç gelirlerini aklamaya yönelik faaliyetleriyle birlikte hedef alınacağını vurgulayan Gürlek, kripto varlıklar, yasa dışı bahis ve benzeri yöntemlerle elde edilen suç gelirlerinin de soruşturmaların odağında olacağını kaydetti. Çocukları ve gençleri suç örgütlerinin etkisine çekmeye çalışanlara karşı hukukun öngördüğü tüm yaptırımların uygulanacağını belirten Gürlek, örgütsel amaçlarla çocukların istismar edilmesi halinde cezanın artırılmasına yönelik hükümlerin titizlikle gözetileceğini ifade etti. Sosyal medya üzerinden suç örgütlerini özendiren, korku yayan ve gençleri suça yönlendiren içeriklere karşı da derhal işlem yapılacağını belirten Gürlek, suç propagandası ve dijital çetelere müsamaha gösterilmeyeceğini bildirdi. Güvenli başvuru, gizlilik ve tanık koruma mekanizmalarının etkin şekilde işletileceğini kaydeden Gürlek, esnafın ve vatandaşların suç örgütlerinin baskısına terk edilmeyeceğini belirtti.

Ağır ceza merkezlerinde cumhuriyet başsavcılıkları, emniyet, jandarma ve ilgili kurumların düzenli koordinasyon toplantılarıyla mücadeleyi sürdüreceğini aktaran Gürlek, "Kim hangi maskenin arkasına saklanırsa saklansın sokak çetelerine, organize suç örgütlerine ve vatandaşımızın huzurunu bozan yapılara asla geçit vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Gürlek, Son Dakika

Son Dakika Politika Organize Suçlarla Mücadele Genelgesi Gönderildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kene tehdidine karşı keklik ve sülün ordusu hazır: 62 ilde doğaya salınacaklar Kene tehdidine karşı keklik ve sülün ordusu hazır: 62 ilde doğaya salınacaklar
Antibiyotik iğnesi sonrası engelli kalan Merve Sena’nın davasında doktora 4 yıl hapis talebi Antibiyotik iğnesi sonrası engelli kalan Merve Sena'nın davasında doktora 4 yıl hapis talebi
7’den 70’e tüm mahalleli yağmur duasına çıktı: Ancak bu kez dertleri yağması değil 7'den 70'e tüm mahalleli yağmur duasına çıktı: Ancak bu kez dertleri yağması değil
Avrupa’da rekor sıcaklık alarmı: 845 okul kapanıyor Avrupa'da rekor sıcaklık alarmı: 845 okul kapanıyor
Filenin Sultanları, Çin’i de devirdi Filenin Sultanları, Çin'i de devirdi
Bir günde 20 eve giren ayı yayla sakinlerini canından bezdirdi Bir günde 20 eve giren ayı yayla sakinlerini canından bezdirdi

19:36
Süper Lig’de harcama limitleri açıklandı
Süper Lig'de harcama limitleri açıklandı
19:25
Milli oyunculardan Bodrum’da hediye edilecek villalar için çarpıcı karar
Milli oyunculardan Bodrum'da hediye edilecek villalar için çarpıcı karar
19:16
Kubilay Kundakçı cinayeti davasında ilk duruşma Tutuklulukları devam edecek
Kubilay Kundakçı cinayeti davasında ilk duruşma! Tutuklulukları devam edecek
17:58
Bakan Gürlek duyurdu 81 ile “Organize Suç Örgütleri ile Mücadele” konulu yeni genelge
Bakan Gürlek duyurdu! 81 ile “Organize Suç Örgütleri ile Mücadele” konulu yeni genelge
17:41
Erhan Karaal’ın ifadesi: İmamoğlu‘nun kasası olduğumu söyleyerek benden 300 kilo altın talep ettiler
Erhan Karaal'ın ifadesi: İmamoğlu‘nun kasası olduğumu söyleyerek benden 300 kilo altın talep ettiler
17:06
ABD’den geri adım İran’ın bir isteği daha oldu
ABD'den geri adım! İran'ın bir isteği daha oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 19:51:04. #7.12#
SON DAKİKA: Organize Suçlarla Mücadele Genelgesi Gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.