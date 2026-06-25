Orhan Sür İçin TBMM\'de Tören

ANKARA'da hayatını kaybeden 22'nci dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür (75) için TBMM'de tören düzenlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, törende CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile tokalaştı.

CHP 22'nci dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle, Ankara'da yaşamını yitirdi. Sür için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, Sür'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Muharrem İnce'nin yanı sıra pek çok milletvekili katıldı. Törene ilk olarak CHP Grup Başkanı Özgür Özel geldi. Ardından gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aileye taziyede bulunduktan sonra Özgür Özel ile tokalaştı. Kılıçdaroğlu ve CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır ise tokalaşmadı.

Orhan Sür'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, görevlilerin omuzlarında TBMM Şeref Kapısı merdivenlerinin önüne getirildi. Sür'ün hatırasına saygı duruşunda bulunulmasının ardından dua okundu. Meclis'teki törenden sonra Sür'ün cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Balıkesir'e gönderildi.