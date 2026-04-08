Orta Doğu'da Barış Temennisi

08.04.2026 15:29
Doğan Bekin, Orta Doğu'nun barış ve yeni politikalarla anılmasını istedi, ABD-İran ateşkesini değerlendirdi.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, "Artık Orta Doğu'nun savaş ve çalkantılarla anılan bir bölge olarak değil, barışın konuşulduğu, yeni politikaların ortaya konulduğu bir bölge olmasını temenni ediyoruz." dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ABD ve İran arasındaki iki haftalık geçici ateşkesi bölge ve dünya barışı açısından "önemli bir adım" olarak niteledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, siyasi ve askeri baskılarla İran'ın enerji kaynakları üzerinde hakimiyet kurma düşüncesinin başarısızlıkla sonuçlandığını dile getiren Bekin, İsrail'in ise İran'ı saf dışı bırakabileceğini düşünerek yanlış hesap içerisine girdiğini söyledi.

Bekin, İran'ın "İslamabad Müzakereleri"nde ortaya koyduğu güçlü iradenin Körfez'deki yeni yol haritasında belirleyici olacağını söyledi.

Türkiye'nin dış politikada yeni ittifaklar içerisinde yer almasının artık "zaruri" olduğunu ifade eden Bekin, D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na bir an önce işlevlik kazandırılmasını istedi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayhan Bora Kaplan: Dijital materyallere ulaşmadan savunma yapmayacağım Ayhan Bora Kaplan: Dijital materyallere ulaşmadan savunma yapmayacağım
229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası Son sözü bu oldu 229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası! Son sözü bu oldu
Manisa FK’den play-off yolunda kritik galibiyet Manisa FK'den play-off yolunda kritik galibiyet
Uğurcan Çakır’dan Galatasaray taraftarına üçlü Uğurcan Çakır'dan Galatasaray taraftarına üçlü
“İran bu gece yok olacak“ diyen Trump’tan yeni açıklama "İran bu gece yok olacak" diyen Trump'tan yeni açıklama
İmamoğlu’nu gözden mi çıkardı Özel’den parti grubuna damga vuran rest İmamoğlu'nu gözden mi çıkardı? Özel'den parti grubuna damga vuran rest

16:39
İsrail, Lübnan’ı vuruyor: Bölgeden gelen görüntüler dehşete düşürdü
İsrail, Lübnan'ı vuruyor: Bölgeden gelen görüntüler dehşete düşürdü
16:04
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi! O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
15:57
Konsolosluktaki çatışmayı telefonla kaydederken alaycı ifadeler kullandılar 8 kişi gözaltında
Konsolosluktaki çatışmayı telefonla kaydederken alaycı ifadeler kullandılar! 8 kişi gözaltında
14:54
Terörsüz Türkiye yasasında son durum Erdoğan ile istişare edildi, net taslak haftaya
Terörsüz Türkiye yasasında son durum! Erdoğan ile istişare edildi, net taslak haftaya
14:53
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu 10 dakikada tam 100 saldırı
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu! 10 dakikada tam 100 saldırı
14:38
Trump: İran’a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
Trump: İran'a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
