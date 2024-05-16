Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, çalışmaları yerinde inceledi

Politika

Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından devam eden çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Tezcan, Ortaca'nın mahallelerine yapılması planlanan oyun parklarını yerinde incelerken, Park ve Bahçeler Müdürü Aytaç Kocaman'dan projeler hakkında bilgiler aldı.

Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan "Bugün ilçemizin farklı noktalarında devam eden saha çalışmalarını yerinde inceledim. Altyapıdan yeşil alan düzenlemelerine kadar birçok alanda çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA