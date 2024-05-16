Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika
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Politika

Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, çalışmaları yerinde inceledi

Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, çalışmaları yerinde inceledi

Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından devam eden çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Tezcan, Ortaca'nın mahallelerine yapılması planlanan oyun parklarını yerinde incelerken, Park ve Bahçeler Müdürü Aytaç Kocaman'dan projeler hakkında bilgiler aldı. Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan 'Bugün ilçemizin farklı noktalarında devam eden saha çalışmalarını yerinde inceledim. Altyapıdan yeşil alan düzenlemelerine kadar birçok alanda çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz' dedi. - MUĞLA

16.05.2024 19:45  Güncelleme: 19:47
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Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından devam eden çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Tezcan, Ortaca'nın mahallelerine yapılması planlanan oyun parklarını yerinde incelerken, Park ve Bahçeler Müdürü Aytaç Kocaman'dan projeler hakkında bilgiler aldı.

Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan "Bugün ilçemizin farklı noktalarında devam eden saha çalışmalarını yerinde inceledim. Altyapıdan yeşil alan düzenlemelerine kadar birçok alanda çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika

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