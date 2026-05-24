Ortak Açıklamada Ben-Gvir Kınandı

Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları tarafından yayımlanan ortak açıklamada, Gazze'ye gitmekte olan filoda yer alan katılımcılara İsrail'de gözaltında bulundukları sırada İsrailli Bakan Itamar Ben-Gvir tarafından gerçekleştirildiği belirtilen muamele sert ifadelerle kınandı.

Ortak açıklamada, söz konusu kişilere yönelik gerçekleştirilen davranışların "dehşet verici, aşağılayıcı ve kabul edilemez" olduğu belirtilerek, gözaltındaki kişilerin kamuoyu önünde kasten aşağılanmasının insan onuruna yönelik utanç verici bir saldırı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, bu eylemlerin İsrail'in uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukuku dahil olmak üzere uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerinin açık ihlali niteliği taşıdığı vurgulandı.

Bakanlar ayrıca, Ben-Gvir ve bazı İsrailli yetkililerin İşgal Altındaki Filistin Toprakları'nda Filistinlilere karşı gerçekleştirdiği belirtilen yasa dışı ve aşırılıkçı kışkırtma ile şiddet eylemlerini de en güçlü şekilde kınadı.

Ortak açıklamada, Ben-Gvir'in provokatif eylemlerinin nefret ve aşırılığı körüklediği, iki devletli çözüm temelinde adil ve kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik çabaları sekteye uğrattığı kaydedildi.

Bakanlar, Ben-Gvir'in eylemleriyle ilgili hesap verebilirliğin sağlanması çağrısında bulunurken, tekrar eden provokasyon ve ihlallerin sonlandırılması, benzer olayların önüne geçilmesi için somut adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Açıklamada ayrıca, insan haklarının korunmasının, tüm gözaltındaki kişilerin onurlu ve insani muamele görmesinin sağlanmasının ve İşgal Altındaki Filistin Toprakları'nda uluslararası hukuka tam riayet edilmesinin önemine dikkat çekildi. (ME - ANKARA