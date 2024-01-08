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Melih Gökçek beyin felci mi geçirdi? Oğlu Osman Gökçek iddiaları yalanladı - Son Dakika
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Melih Gökçek beyin felci mi geçirdi? Oğlu Osman Gökçek iddiaları yalanladı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in beyin felci geçirerek hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti. Söz konusu iddiaların ardından açıklama yapan Osman Gökçek, "İddialar doğru değil. Melih Gökçek'in sağlık durumu iyi" ifadelerini kullandı.

Melih Gökçek beyin felci mi geçirdi? Oğlu Osman Gökçek iddiaları yalanladı
08.01.2024 - 07:26,  Güncelleme: 07:31
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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile ilgili olarak ortaya atılan iddia kamuoyunda gündem yarattı.

HABER SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Gökçek'in beyin felci geçirerek hastaneye kaldırıldığı öne sürülürken, haber sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Osman Gökçek: Babamın beyin felci geçirdiği iddiası doğru değil, sağlık durumu iyi
Ak Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek.

"İDDİALAR DOĞRU DEĞİL"

Söz konusu iddiaların ardından Gökçek'in sağlık durumuyla ilgili oğlu Osman Gökçek'ten açıklama geldi. Osman Gökçek, "İddialar doğru değil. Melih Gökçek'in sağlık durumu iyi" dedi.

YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: osmanlıspor,ankaraspor the end :) Yanıtla 13 2

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