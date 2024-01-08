Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile ilgili olarak ortaya atılan iddia kamuoyunda gündem yarattı.
Gökçek'in beyin felci geçirerek hastaneye kaldırıldığı öne sürülürken, haber sosyal medyada kısa sürede yayıldı.
Söz konusu iddiaların ardından Gökçek'in sağlık durumuyla ilgili oğlu Osman Gökçek'ten açıklama geldi. Osman Gökçek, "İddialar doğru değil. Melih Gökçek'in sağlık durumu iyi" dedi.
Son Dakika › Politika › Melih Gökçek beyin felci mi geçirdi? Oğlu Osman Gökçek iddiaları yalanladı - Son Dakika