Osmaneli Belediyesi Hal Kompleks Oteli en çok tercih edilen oteller arasında - Son Dakika
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Osmaneli Belediyesi Hal Kompleks Oteli en çok tercih edilen oteller arasında

18.06.2022 10:30
Osmaneli Belediyesi Hal Kompleks Oteli en çok tercih edilen oteller arasında

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, belediyeleri tarafından yapılan hal kompleks otelinin ilçenin en lüks konaklama yeri olması sebebiyle çok tercih edildiğini ifade etti.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, belediyeleri tarafından yapılan hal kompleks otelinin ilçenin en lüks konaklama yeri olması sebebiyle çok tercih edildiğini ifade etti.

30 odalı ve 70 yatak kapasiteli Osmaneli Belediyesi Hal Kompleks Oteli, gerek turistler gerekse ihtiyaç dahilinde vatandaşlar tarafından oldukça tercih ediliyor. Özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla turist akınına uğrayan Osmaneli için hal kompleksi konaklama için en çok tercih edilen oteller arasına giriyor.

Belediyeleri tarafından yapılan hal kompleks otelinin ilçenin en lüks konaklama yeri olması sebebiyle en çok tercih edilen otel olduğunu ifade eden Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "İlçemizdeki yatak kapasitesini turizmin getirdiği yeni taleplere ve ilçemiz sanayi ve tarımındaki gelişmeler sonrası ihtiyaç duyulan sayılara getirmek için özel sektör ve belediyemiz yatırımlarını sürdürüyor" dedi.

"10 güzide spor kulübümüzü kompleksimizde ağırladık"

Turizme ek olarak turnuvalara gelen sporcularında konaklama için en çok tercih ettiği yerin belediyelerine ait hal kompleksi olduğuna değinen Başkan Şahin, "Yatak kapasitemizdeki artış sonrası ardı ardına ilçemizde U-15,U-16,U-17 turnuvalarına ev sahipliği yaparak 10 güzide spor kulübümüzü kompleksimizde ağırladık. Hal kompleksimizde açtığımız Osmaneli Belediye Oteli ile lüks odalarımız ve doyumsuz manzara konaklayan kafilelerin büyük beğenisini kazandı. Her alanda yatırımlarınızla örnek belediye olma hedefini sürdürüyoruz" dedi. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Münür Şahin, Osmaneli, turist, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Osmaneli Belediyesi Hal Kompleks Oteli en çok tercih edilen oteller arasında - Son Dakika

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