Osmangazi Belediye Başkanı Amatör Spor Kulüpleri ile İftar Yemeğinde Buluştu

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçede yer alan amatör spor kulüplerinin temsilcileri ile iftar yemeğinde bir araya geldi.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Meydanı'nda düzenlediği iftar programları ile her akşam toplumun farklı kesiminden vatandaşlar ile aynı sofrada buluşuyor. Başkan Dündar, son olarak ilçede yer alan amatör spor kulüplerinin temsilcileri için iftar yemeği verdi. Bursa'da son dönemde inşa edilen en önemli eser olan Osmangazi Meydanı'nda amatör spor kulüplerinin temsilcilerini ağırlayan Başkan Dündar, iftar saati öncesinde masaları tek tek dolaşarak konuklarının her biriyle ayrı ayrı tokalaştı. Ramazan ayının birleştiriciliğinin en güzel şekilde gözler önüne serildiği iftar yemeğine amatör spor kulüpleri temsilcilerinin yanı sıra AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş ve MHP Osmangazi İlçe Başkanı Kerim Gürsel Çelebi de katıldı. Akşam ezanının okunmasıyla hep birlikte dualar edilerek oruçlar açıldı.
"Osmangazi Meydanı Bursa'nın buluşma noktası olacak"
İftar sonrasında amatör spor kulüplerinin temsilcilerine yönelik bir konuşma yapan Başkan Dündar, "Bu yıl Ramazan ayında Osmangazi Meydanı'nda düzenlediğimiz iftar programları ile farklı kesimlerden vatandaşlarımız ile aynı sofra etrafında buluşuyoruz. Osmangazi Meydanı, belediyemizin çok önemli bir projesi. 2009 yılında kamulaştırma süreci ile başladığımız bu önemli projede artık sona geldik. Gerek bütçesi gerekse devasa yapısı ile Bursa'da son dönemde yapılan en önemli eserlerden bir tanesi. Ramazan ayı öncesinde meydanı halkımıza tanıtmak adına gençlere yönelik konserler düzenledik. Bu konserler vesilesiyle yaklaşık 250 bin gencimiz Osmangazi Meydanı'na gelerek bu eseri görmek fırsatı buldu. Ramazan ayıyla da birlikte iftar programları ile vatandaşlarımızı ağırlamayı sürdürüyoruz. Burası bundan sonraki süreçte de 24 saat hareketin olduğu canlı bir mekan haline gelecek. Osmangazi Meydanı 37 bin metrekarelik bir alandan oluşuyor. Bu alanı elde etmek için ciddi kamulaştırmalar yaptık. Her kesimden vatandaşımızın fikrini alarak ortak düşünceler doğrultusunda bir proje hazırladık. İki etap halinde hayata geçirdiğimiz projesinin ilk etabını tamamlanmak üzere. İnşallah 31 Mart'ta vatandaşımızın vereceği destek ile meydanın ikinci etabını da tamamlayacağız. Osmangazi Meydanı'nın değeri kullanıldıkça anlaşılacak. Bir diğer marka eserimiz Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi için de zamanında çok şeyler söylendi. Ancak Fetih Müzesi, Bursa'nın prestij eseri oldu. 146 ülkeden 3 milyon insanın ziyaret ettiği Fetih Müzesi, dünyanın buluşma noktası oldu. Osmangazi Meydanı da Bursa'nın buluşma noktası olacak" dedi.
"Yeni dönem için iki spor tesisi projemiz var"
Osmangazi Belediyesi olarak spora ve sporcuya ciddi destekleri olduğunun altını çizen Başkan Dündar, "Osmangazi'de 78 spor tesisimiz bulunuyor. Bu tesislerin 48 tanesi bizim dönemimizde hayata geçirildi. Osmangazi Atletizm Salonu, Türkiye'nin bir numarası oldu. Yüzme havuzları, basketbol ve futbol sahaları, tenis kortları gibi çeşitli branşlarda spor tesisleri inşa ederek gençlerimizin ve vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Yeni dönem için de spor alanında iki önemli proje hazırladık. Yunuseli Mahallemizde 30 dönüm arazi üzerine bir spor tesisi inşa ederek gençlerimize kazandıracağız. Kükürtlü Mahallesi'nde de 'Sporcu Fabrikası' adı altında hayata geçireceğimiz bir projemiz var. Hentbol, basketbol ve badminton gibi branşların yer alacağı bir salonu inşa ederek yine gençlerimizin hizmetine sunacağız. Amatör spor kulüplerimizin sıkıntılarını biliyoruz. Yöneticilerimizin yaptıkları fedakarlıkların farkındayız. Osmangazi Belediyesi olarak bizler de spora ve sporculara destek olmak adına inşallah yeni dönemde de sizlerin yanında yer alacağız" diye konuştu.
"Sporu seven bir belediye başkanıma sahip olduğumuz için şanslıyız"
Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Osman Kılıç da, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: "Bugün burada bulunduğumuz Osmangazi Meydanı, Bursa'nın en güzel yerlerinden bir tanesi. Mustafa Başkanımız uzun yıllardır yürüttüğü çalışmalar ile ilmek ilmek işleyerek bu güzel mekanı Bursa'ya kazandırdı. İnşallah açılışında da hep birlikte yer alırız. Başta Mustafa Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyorum. Osmangazi'deki spor tesisleri açısından Türkiye'nin birçok ilçesinden hatta şehrinden daha şanslıyız. Sporu seven bir belediye başkanımız var ve bu alanda ciddi yatırımlarda bulunuyor. Kendisine şahsım ve tüm amatör spor kulüpleri adına teşekkürlerimi sunuyorum."
Osmangazi Amatör Kulüpler Birliği Başkanı Zafer Akman ise, amatör spor kulüpleri olarak Mustafa Başkanı asla yalnız bırakmayacaklarını ifade ederek, "Çünkü sizler de bizleri yalnız bırakmıyorsunuz" dedi. - BURSA
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